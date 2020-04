0

La Voz de Galicia

burela/la voz 11/04/2020 14:49 h

Las asociaciones de comerciantes de A Mariña tienen esperanza en la recuperación de la actividad y confianza en el comercio local cuando el confinamiento sea ya cosa del pasado. Aunque aún es presente, esas entidades lanzan un mensaje colectivo pidiendo apoyo y unidad ante sus establecimientos. CCA Burela se suma a ese tipo de iniciativas publicando un vídeo "motivador" con el que quiere llegar a cada burelense, además de informar que no pasa a cobro la cuota del segundo trimestre a sus socios. Puede verse en su perfil de Facebook y ha sido planteado com un intento de "motivar aos clientes para que confíen no comercio de proximidade e así poidan axudar á recuperación económica local unha vez pase a corentena". "Desde o colectivo pensan que esta situación é moi complicada e os folgos flaquean a estas alturas, pero esperan que os bureleses e burelesas aporten, na medida das súas posibilidades, para que o futuro da localidade sexa menos incerto", señalan. Con respecto a la medida de la condonación de la cuota, pretenden "axudar a aliviar a situación económica dos seus socios e socias". Finalmente, recuerdan el hastag #medrandoxuntosquedonacasa que promueven a su vez los comerciantes burelenses en sus redes.

