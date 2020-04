Las fiestas de Burela, con todas las orquestas ya contratadas, en el aire

0

06/04/2020

El calendario de grandes fiestas patronales de A Mariña debería abrirse en cuestión de semanas, pero todo está en el aire, pendiente de la evolución de la alerta sanitaria y de las medidas que pueda adoptar el gobierno conforme la vaya levantando paulatinamente. Se da por hecho que durante un tiempo se prohibirán las aglomeraciones de gente y que se obligará al uso de mascarillas, lo que condicionaría los eventos festivos. En Burela, las fiestas deberían celebrarse los días 5, 6, 7 y 8 de junio, pero la convicción generalizada es que no será así. La presidenta de la comisión, Toñi Eijo, reconoció que si bien es cierto que las orquestas siguen contratadas (Panorama, París de Noia, La Ola, Finisterre, Ritmo Joven New York, Galilea y Palladium), nada induce a pensar que finalmente vayan a actuar en las fechas previstas.

A la incertidumbre sobre la evolución de la alerta sanitaria se suman multitud de imprevistos. La comisión anunció que iniciaba la cuestación para recaudar fondos el día antes de que se decretase el confinamiento. Nada se ha hecho y, con la cantidad de negocios que hay cerrados, aunque el Gobierno les permitiesen abrir de nuevo en las próximas semanas, es evidente que la petición no se podría desarrollar en condiciones normales.

«Todo vai depender do que vaia pasando estes días. Penso que as festas non van ser viables, pero hai que esperar. Unha das opcións que barallamos é pospoñelas para máis adiante, para finais de xuño, polo San Xoán, como se facía antes en Burela. Despois xa non sería posible», señaló Toñi Eijo.

Reunir el presupuesto parece una utopía, más allá de la aportación del Concello y algo puntual que se pueda recaudar. De momento, el agente de las orquestas les ha pedido que mantengan las fechas, sin suspender las fiestas, a la expectativa de ver cómo evolucionan los acontecimientos. «Supoño que de facerse algo buscariamos un amaño, pero todo está no ar. Se se pode farase algo, porque sería xenial para a xente despois de todo o que estamos pasando. Pero parece complicado», concluyó la presidenta de la comisión.

La actuación de Kiko Rivera en el Spring Party de Vegadeo, aplazada

El sábado debía haberse celebrado en el ferial de Vegadeo el festival Spring Party, con el pinchadiscos Kiko Rivera como cabeza de cartel. La actuación ha sido aplazada. La organización está buscando posibles fechas para el evento y anuncia que las entradas anticipadas ya vendidas valdrán para la nueva fecha o serán reembolsadas cuando se normalice la situación del estado de alarma.