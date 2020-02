Para los fans fans de «Frozen», musical tributo «El origen del hielo» en Burela

0

26/02/2020

«Para ir con los peques» es uno de los comentarios que pueden verse en el ancho y largo Internet sobre el tributo a la saga de Disney Frozen que lleva por título «El origen del hielo» y que será el espectáculo del fin de semana en la comarca de A Mariña. Como ya se ha dicho en varias ocasiones, ha sido presentado públicamente como «el concierto familiar del año en España» y a modo de dato curioso, recordar su paso por la Gran Vía de Madrid. Ahora desde Burela también habrá posibilidades para disfrutarlo, sin tener, por tanto, nada que envidiar a los de la capital de España. Será este mismo sábado día 29, a partir de las 18.00 horas.

El argumento

Aunque ahora más de medio planeta está más pendiente del coronavirus que de otra cosa, tema trascendental para el futuro de la especie humana es el cambio climático. Y tiene relación con la propuesta familiar en forma de musical de este sábado en Burela, pues «a historia relata que o clima está afectando ao planeta e a consecuencia máis inmediata é desaparición do xeo. Para tratar de resolver o problema, Xulia decide investigar a orixe do xeo e buscar a alguén que taña o poder suficiente para crealo. Na procura descobre a un boneco de neve que lle conta a historia que hoxe é xa lenda dunha princesa capaz de xerar neve; pero será na viaxe cara á súa orixe onde poderá atopar as claves do seu pasado e sobre todo as solucións para o futuro». Promete, claramente, El origen del hielo buenas dosis de «aventuras, perigos, historias de amor e sobre todo das cancións míticas que homenaxean á película de animación máis importante de todos os tempos, ás que se incorporarán os temas da segunda parte recén estreada o pasado mes de novembro de 2019», según señalan desde la concejalía de Cultura del Concello de Burela, cuyo edil, José Díaz, ha subrayado: «Lo recomiendo por su calidad técnica y artística».

Es un espectáculo de la Compañía Onbeat y las entradas anticipadas están a la venta a través de la plataforma: www.woutick.es.