Burela diseña todo un domingo de carnaval con el desfile de protagonista

La Voz de Galicia y. garcía

burela / la voz 22/02/2020 11:51 h

Para algunos asuntos de importancia en A Mariña, Burela está considerado un «epicentro» y no por ubicarse más o menos en el medio de la comarca. Este domingo 23, a mayores, lo será en clave carnavalera pues se celebrará el gran desfile en la localidad y que este año llega cargadito de premios y de los buenos, con unos tres mil euros a repartir. El mismo día del desfile, continuarán las inscripciones en el local de Ledicia, desde las 15.30. Se cerrarán antes de las 17.00, que será la hora de salida desde la Rúa do Ril, recorriendo la Avenida de Pardiñas más Eijo Garay hasta llegar a la Praza do Concello, donde a todos esperará un rico chocolate con cruasáns gratis, y bajo carpa. La animación musical, a cargo de EvenTec.

Más citas

El lunes, de 16.00 a 20.00 en la antigua plaza de abastos, habrá un taller de cocina infantil impartido por monitores de Gaia, mientras que a las 22.30, en la carpa de la Praza do Concello, la energía llegará en forma de música con actuaciones que cuentan con la financiación de CCA Burela. Amenizarán Forget La France y EvenTec Discomóvil.

El martes 25, el Día do Neno. Con hinchables, desfile infantil, taller de manualidades, pintacaras, photocall y música. En la Praza do Concello, de 16.30 a 21.00.