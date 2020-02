Burela diseña todo un domingo de carnaval con el desfile de protagonista

0

La Voz de Galicia

22/02/2020

Para algunos asuntos de importancia en A Mariña, Burela está considerado un «epicentro» y no por ubicarse más o menos en el medio de la comarca. Este domingo 23, a mayores, lo será en clave carnavalera pues se celebrará el gran desfile en la localidad y que este año llega cargadito de premios y de los buenos, con unos tres mil euros a repartir. El mismo día del desfile, continuarán las inscripciones en el local de Ledicia, desde las 15.30. Se cerrarán antes de las 17.00, que será la hora de salida desde la Rúa do Ril, recorriendo la Avenida de Pardiñas más Eijo Garay hasta llegar a la Praza do Concello, donde a todos esperará un rico chocolate con cruasáns gratis, y bajo carpa. La animación musical, a cargo de EvenTec.

Más citas

El lunes, de 16.00 a 20.00 en la antigua plaza de abastos, habrá un taller de cocina infantil impartido por monitores de Gaia, mientras que a las 22.30, en la carpa de la Praza do Concello, la energía llegará en forma de música con actuaciones que cuentan con la financiación de CCA Burela. Amenizarán Forget La France y EvenTec Discomóvil.

El martes 25, el Día do Neno. Con hinchables, desfile infantil, taller de manualidades, pintacaras, photocall y música. En la Praza do Concello, de 16.30 a 21.00.

El mejor «fin de fiesta» no podría ser otro que el Enterro da Sardiña, el miércoles 26

Es la A.C.M. Dambara la entidad encargada de organizar el Enterro da Sardiña con el que el Concello de Burela pondrá fin a su programación de Entroido. Aunque aún nos toque hablar primero de desfiles y más citas programadas, para todos los públicos, seguro que en esa asociación ya están pensando en el «fin de fiesta» pues es importante planificarlo con antelación. Y no hay mejor colofón que el Enterro da Sardiña, con la «sardiña» elaborada por la Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña. Saldrá ese desfile el miércoles 26 aa las 20.00 horas por Arcadio Pardiñas, hasta Penoural.

Alfredo Llano, alcalde do Concello de Burela: «O que debemos facer é manter vivo o espírito do Entroido»

O Concello de Burela, a través de distintas delegacións municipais como a de Cultura que leva o edil Jose Díaz ou a concelleira Toñi Eijo ligada aos festexos, pon todo da súa parte para que o Entroido sexa un feito en Burela e os burelenses podan gozar del, como quere que así sexa estes días o alcalde, Alfredo Llano.

—Que valora da implicación que hai en relación coa celebración?

—Queremos relanzar o Entroido. En Burela hai certa tradición; houboa dende sempre. Non é so mantelo, senón expansionalo o máximo posible. Hoxe [por onte] foi extroardinario ver os diferentes disfraces que se prepararon nas escolas infantís, onde xa se ve que está enraizado e a forma de comezar nas idades mais temperás, nos colexios e nos institutos. Tamén a través do que organiza directamente o Concello queremos favorecer que participe todo o mundo nestas activiades. Como no desfile do domingo, no que moita xente do resto da Mariña vén a participar a Burela, ou nas actividades do luns e no martes que xa é o día infantil para favorecer que se motive aos rapaciños a andar disfrazados. Van ser uns días moi bos. Unha das cousas que máis chama a atención e ten moita tradicion é o Enterro da Sardiña, coa sardiña que fai a Asociación de Axuda ao Enfermo Mental. É unha cita que non se ve en todos os lados, que ten unha longa tradicion e involucra moita xente. O que debemos facer é manter a tradición e a festividade, darlle a máxima cobertura a todo o mundo e manter vivo o espírito do Entroido incluso na súa versión gastronómica.

—Favoreceu pasar o desfile do martes ao domingo en Burela?

—Foi algo positivo. O martes sempre hai máis desfiles noutros concellos. Penso que debemos complementar uns a outros, debe ser a nosa filosofía, a de axudarse uns a outros, non entorpecernos. Queremos que tamén xente doutros concellos veñan aquí.