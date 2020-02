Retirado del agua el coche con el que un ribadense se precipitó al mar por la mañana en el puerto de Burela

0

La Voz de Galicia

burela/la voz 17/02/2020 21:36 h

El único ocupante del vehículo que este lunes por la mañana se precipitó al agua en el puerto de Burela salió por su propio pie. Así lo confirmaron varias fuentes oficiales, que fueron avisadas por el 112, servicio que sobre las 10.30 horas recibió la llamada de un particular alertando de lo que había sucedido en la zona portuaria burelense, concretamente en un área en la que habitualmente hay atracados barcos pesqueros, en las inmediaciones de la nave de rederas. Por razones que se desconocen el vehículo se precipitó al agua «a cierta velocidad» y quedó completamente sumergido. El conductor, M.C.B., de 51 años de edad y vecino de Ribadeo, abandonó el coche por sus medios, si bien después fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Público da Mariña, en Burela, donde fue sometido a una revisión. Varias fuentes oficiales también indicaron que, a posteriori, fue trasladado a un centro hospitalario de Lugo, si bien este extremo no pudo ser ayer confirmado. En el siniestro solo se vio implicado el vehículo que acabó bajo el agua. En su trayectoria y durante la caída al mar no ocasionó ningún daño en embarcaciones ni en ningún otro vehículo o inmueble, según confirmaron las mismas fuentes. Desde el 112 avisaron a la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, GES de Cervo y bomberos de Barreiros, que participaron en un operativo que se prolongó toda la jornada. El vehículo fue retirado poco antes de las nueve de la noche. También se desplazaron a la zona efectivos de la Policía Portuaria. El alcalde burelense Alfredo Llano se interesó por el operativo y también por el estado del accidentado.