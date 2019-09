CxG, primer partido que renuncia a las elecciones que se repetirán en Burela solo para 630 vecinos

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

BURELA / LA VOZ 14/09/2019 05:00 h

Compromiso por Galicia (CxG), uno de los siete partidos políticos que concurrieron a las elecciones municipales en Burela, no se presentará al nuevo proceso electoral que se abra para repetir las votaciones en una sola mesa del municipio (630 electores). El secretario general de CxG y el alcaldable en Burela, Juan Carlos Piñeiro y José Luis Moñita, respectivamente, registraron este viernes ante la Junta Electoral -con sede en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mondoñedo- la renuncia individual de los trece miembros de la candidatura, que obtuvo 112 votos y que actualmente no tiene ningún edil.

«Trala sentenza do Tribunal Superior de Xustiza deberase volver a votar nunha mesa, e nós non estamos de acordo, xa que entendemos que había que votar en todas. A xente que non votou nesa mesa o 26 de maio vai ter opción de poder votar e exercer o seu voto, e o resto da xente que non puido votar noutras mesas non vai ter agora ese dereito», argumentan.

Cabe recordar que el TSXG ordenó a finales de junio fijar una nueva convocatoria electoral en el plazo de tres meses y repetir la consulta tras aceptar el recurso que la formación Burela Sempre presentó tras constatar que los seis votos nulos registrados en esa mesa no llegaron a la sede de la Junta Electoral de Zona y no pudieron ser validados. Por ahora se desconocen la fecha de las nuevas votaciones y los detalles del procedimiento electoral a desarrollar en Burela, el único concello que sigue en funciones desde mayo.

Falta de información

Por su parte, el secretario general del partido defiende que se repita la votación en todas las mesas y critica la falta de información y de diligencia a la hora de convocar el nuevo proceso electoral que, asegura, de coincidir con unas posibles elecciones generales beneficiaría al PSOE, partido que ahora gobierna en funciones en Burela: «

Desde o momento da resolución do TSXG en Burela estase facendo unha campaña encuberta por parte de varios partidos

». Al no haber jurisprudencia y al no saber si la junta está o no operativa al haber transcurrido ya más de cien días desde la cita electoral, desde CxG no saben por ahora si tendrán que ratificar su renuncia una vez se inicie el proceso electoral. Aseguran que en caso de que las votaciones fueran en todas las mesas CxG sí concurriría.