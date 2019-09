La votación en una mesa de Burela podría repetirse coincidiendo con unas eventuales generales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

BURELA / LA VOZ 12/09/2019 09:34 h

El Concello de Burela sigue en funciones desde el 26 de mayo tras admitir el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un recurso de la formación Burela Sempre y ordenar la repetición de las votaciones en una mesa (con 630 electores), a raíz de que la junta electoral no recibiera seis votos nulos y no pudiera validarlos. El gobierno local sigue en funciones y pendiente de fecha para repetir la jornada electoral, una circunstancia que limita sus acciones, como se vio en el pleno extraordinario de ayer, en el se aprobaron dos expedientes de modificación de crédito, uno de ellos para encajar el incremento del 0,25 % de salario de los trabajadores municipales. En la sesión se palpó el malestar ante la falta de información sobre la convocatoria electoral. Ante los ediles, cuyo mandato se prolonga desde las últimas elecciones, el alcalde, Alfredo Llano (PSOE), reconoció que carece de información y ya no descarta que la votación de Burela pueda coincidir en fecha con unas posibles nuevas elecciones generales.