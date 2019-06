Hoy habrá alcalde, sí o sí, en 311 de los 313 municipios

DO y populares cierrar un acuerdo para colocar a la tercera fuerza al frente de la ciudad y salvaguardar a Baltar en la Diputación

Se acabaron las incógnitas. En la tarde del viernes, y a escasas horas de la sesión de investidura, Partido Popular y Democracia Ourensana hacían oficial un acuerdo para «dotar de estabilidade e solidez aos gobernos da capital e da provincia». En la práctica, el acuerdo significa que Gonzalo Pérez Jácome contará el sábado con los votos de los concejales del PP para ser el nuevo alcalde de Ourense. El acuerdo también llega a la Diputación, donde los votos de Democracia Ourensana permitirán a Baltar mantener la presidencia del ente provincial.

En un comunicado conjunto, ambas formaciones políticas explican que dotarán a la ciudad de unos presupuestos con «menos impostos, con políticas que poidan xerar emprego e que blinden os servizos públicos municipais». En el caso de la institución provincial, donde DO será llave para inclinar la balanza a favor de los populares, destacan que se centrarán «nas necesidades dos cidadáns, transparente e centrada en lograr un territorio no que vivir no rural non signifique ter menos oportunidades que vivir na capital».

