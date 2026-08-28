Clamor contra la demolición de los seis chalés de Barreiros: «Non lle desexamos isto a ninguén, temos casas legais que queren tirar e non pagar»

Pepa Losada

Entre trescientas y cuatrocientas personas, según la Guardia Civil, se reunieron ayer en Barreiros en la concentración convocada por los propietarios de los seis chalés sobre los que pesa una orden judicial de derribo. Bajo el lema «Hai solución sen demolición», vecinos y turistas acudieron a la protesta, donde intervinieron varios de los afectados. En el 2012 se declaró ilegal el acuerdo adoptado diez años antes —y validado por el Ayuntamiento de Barreiros con las correspondientes licencias— para segregar un terreno en seis parcelas, sobre las que se edificarían posteriormente los chalés. Tras instar al derribo la Axencia Galega da Protección Urbanística (APLU), el juzgado urge al Concello a ejecutar la obra, y el Ayuntamiento, gobernado en coalición por BNG y PSOE, reitera que cumplirá lo mandado.

«Non lle desexamos isto a ninguén. Temos casas legais que queren tirar e non pagar, e pretenden dicirnos que temos a culpa, pero iso dános máis ganas de pelexar», señaló César Abelleira, uno de los propietarios. «Pecamos de ‘‘pardillos’’. Construímos con licenza outorgada polo Concello e agora vén este furacán. Acudimos á APLU, dinnos que a solución é o PXOM e depende do Concello. Imos á Xunta e o mesmo. No Concello, non se move nada. Levamos 20 anos de indefensión», agregó.

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En la concentración intervino también Daniel López Bispo, un activista ambiental especializado en urbanismo que hizo un repaso por el bum urbanístico de Barreiros, donde en el 2006 se concedieron licencias para 3.000 pisos sin garantizar servicios. También recordó que la Xunta paralizó la burbuja y acudió a los tribunales para revisar las autorizaciones.

Muchos de los contenciosos fueron después retirados, pero siguió la batalla judicial para demoler los seis chalés afectados. «Esta é unha forma de actuar discriminatoria cara uns propietarios que pagan por todos os que o fixeron mal, e a APLU e a Xustiza sábeno», dijo. «Reto a calquera a que, fronte ás vivendas, diga por que hai que derrubar estas edificacións e outras non», añadió.

Apoyaron la protesta representantes del PP, que gobernaba cuando se tramitaron las licencias y se construyeron los chalés. Aquella junta de gobierno local fue absuelta de prevaricación urbanística. Ahora, los afectados urgen al Concello a aprobar el PXOM como posible vía de legalización y esperan que el Tribunal Supremo falle a favor de unos demandantes de Valdoviño en situación similar. Eso abriría la puerta a parar la demolición por imposibilidad de ejecución. Entienden que les corresponden tres millones en indemnizaciones y que el Ayuntamiento no puede asumirlas.