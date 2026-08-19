El desafío estival de Barreiros: atender a 21.000 personas con medios para 3.000

ramón gonzález rey VIVEIRO / LA VOZ

BARREIROS · Exclusivo suscriptores

Barreiros cuenta con un equipo de socorrismo completo, que supone un coste anual de 140.000 euros para las arcas locales.
Barreiros cuenta con un equipo de socorrismo completo, que supone un coste anual de 140.000 euros para las arcas locales. Xaime Ramallal

Segundas residencias y turistas obligan a aumentar el personal un 80 %, el abastecimiento de agua un 55 % o la recogida de basura hasta un 210 %

18 ago 2026 . Actualizado a las 21:00 h.

Los más de ocho kilómetros de playa que tiene Barreiros convierten este municipio lucense de 3.036 habitantes en un polo turístico, el lugar en el que miles de personas han establecido su segunda residencia y

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete