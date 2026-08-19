El desafío estival de Barreiros: atender a 21.000 personas con medios para 3.000
VIVEIRO / LA VOZ
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Segundas residencias y turistas obligan a aumentar el personal un 80 %, el abastecimiento de agua un 55 % o la recogida de basura hasta un 210 %18 ago 2026 . Actualizado a las 21:00 h.
Los más de ocho kilómetros de playa que tiene Barreiros convierten este municipio lucense de 3.036 habitantes en un polo turístico, el lugar en el que miles de personas han establecido su segunda residencia y