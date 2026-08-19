El desafío estival de Barreiros: atender a 21.000 personas con medios para 3.000

Barreiros cuenta con un equipo de socorrismo completo, que supone un coste anual de 140.000 euros para las arcas locales. Xaime Ramallal

Los más de ocho kilómetros de playa que tiene Barreiros convierten este municipio lucense de 3.036 habitantes en un polo turístico, el lugar en el que miles de personas han establecido su segunda residencia y