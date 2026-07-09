La Xunta tuvo en su mano evitar que los chalés habitados en Barreiros vayan a ser demolidos

José Francisco Alonso Quelle
José Alonso BARREIROS/LA VOZ

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Dos de los chalés con orden de derribo frente a la playa de Lóngara, en Barreiros
Dos de los chalés con orden de derribo frente a la playa de Lóngara, en Barreiros Pepa Losada

El Concello desvela que en el 2017 el juzgado ordenó el archivo provisional de la ejecución de la sentencia, pero la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística recurrió

10 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Después de que propietarios de los seis chales que se van a derribar junto a la playa de Lóngara, en Barreiros, en ejecución de una sentencia firme del año 2012, apuntasen a la responsabilidad del

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