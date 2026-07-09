La Xunta tuvo en su mano evitar que los chalés habitados en Barreiros vayan a ser demolidos

Dos de los chalés con orden de derribo frente a la playa de Lóngara, en Barreiros Pepa Losada

Después de que propietarios de los seis chales que se van a derribar junto a la playa de Lóngara, en Barreiros, en ejecución de una sentencia firme del año 2012, apuntasen a la responsabilidad del