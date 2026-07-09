La Xunta tuvo en su mano evitar que los chalés habitados en Barreiros vayan a ser demolidos
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El Concello desvela que en el 2017 el juzgado ordenó el archivo provisional de la ejecución de la sentencia, pero la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística recurrió10 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Después de que propietarios de los seis chales que se van a derribar junto a la playa de Lóngara, en Barreiros, en ejecución de una sentencia firme del año 2012, apuntasen a la responsabilidad del