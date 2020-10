La cerveza artesana de Augas Santas recibe dos premios en Cataluña

0

barreiros / la voz 17/10/2020 15:51 h

El excelente trabajo que desarrolla la fábrica de cerveza artesana Augas Santas, de Barreiros, fue reconocido este sábado en Cataluña, donde recibió dos premios en el sexto Campeonato de Cervezas organizado por la Associació Cultural per a la Divulgació de la Cervesa Artesana a Catalunya. La Cocoa, una variedad elaborada con cacao de Chocolates Moreno, de Ribadeo, obtuvo la plata en la categoría Spice herb or vegetable imperial stout, mientras que la San Xusto, que lleva el nombre de la parroquia donde se ubica la factoría, logró el bronce en la categoría Trapist Ale, como explicó una de las socias de Augas Santas, Mariela Iriarte, este sábado minutos después de conocer el resultado de un certamen que se pudo seguir por streaming, ya que el estado en el que está Cataluña como consecuencia de la pandemia del covid-19 desaconseja los viajes. «Estamos muy contentos, ya recibimos un premio hace dos años en Barcelona, pero desde que tenemos el nuevo equipo, con el que hemos aumentado la producción, es el primero», resaltó Iriarte al término de la cata de la que fue escenario este sábado la fábrica. Y resaltó que, aunque otros maestros cerveceros intentar llevar a la práctica sus recetas, el resultado siempre será diferente. «Porque el agua que utilizamos en Augas Santas es el agua de aquí, y esa no la hay en ningún otro lugar», bromeó.

Y si de resaltar las excelencias de los alimentos y los productos de A Mariña se trata, Lucas Requejo, coordinador de la iniciativa Cociñando A Mariña Lucense, es un especialista. Días atrás intervino en el programa A Revista, de la TVG, junto con el presidente de la IXP Faba de Lourenzá, Pepe Cuadrado, para poner en valor la rica diversidad gastronómica que atesora la comarca. Hablaron del «mimo» y el «cariño» con el que los productores cuidan cada planta, pero también de la necesidad que tiene el rural de subir la autoestima. «Son empresarios que producen alimentos. Pódese vivir do rural, e producir alimentos e cunha calidade de vida moi boa», apuntaron.