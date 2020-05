Cisma en las escuelas deportivas de Barreiros por 35.000 euros

0

barreiros / la voz 30/05/2020 20:22 h

El club Praias de Barreiros anunció ayer su «máis que posible desaparición tras seis años de historia» por su delictada situación económica, agravada por, dice, la «falta de compromiso» del Concello de Barreiros, al no renovarse el contrato que tenían firmado por el cual el Praias de Barreiros se hacía cargo de la gestión de las escuelas deportivas municipales y tenía subcontratado el gimnasio municipal. El viernes concluyeron las escuelas sin que se renovase el acuerdo: «As condicións propostas polo Concello non garanten a viabilidade do proxecto, e ante dita situación, a Xunta Directiva do Praias de Barreiros decidiu non continuar co mesmo».

«Un proxecto iniciado por un grupo de amigos que non tiña outro fin máis que o de disfrutar do fútbol sala, foi medrando para dar resposta ás solicitudes dos veciños, socios e do propio Concello. O Praias de Barreiros C.D. acadou unha gran dimensión ata chegar a acoller a máis de 200 deportistas na actualidade. Unha gran esctructura que precisa dunhas garantías económicas para o seu correcto desenvolvemento», dice el Praias de Barreiros en un comunicado, dejando su futuro en el aire, pendiente de una asamblea extraordinaria de socios que se celebrará la próxima semana.

Y es que, dice, en la actualidad, a continuidade dos equipos sénior en competición (equipo sénior masculino e equipo sénior feminino de fútbol sala, así como o equipo de atletismo) perden a súa razón de ser, que non era outra que a da promoción do deporte entre a xuventude do Concello de Barreiros.

El Concello argumenta la falta de acuerdo en la delicada situación de la arcas municipales. La alcaldesa, Ana Ermida, dejó claro que la continuidad de las escuelas deportivas y del gimnasio municipal está garantizada, tras la decisión del Praias de Barreiros, que lamenta. De hecho, apunta que el Concello ya está trabajando en su organización: «A necesidade de ir a un modelo máis económico, no que se garanta a actividade deportiva de base promovida pola administración local non foi compartida pola dirección actual do club»

«A situación económica do Concello, e máis coa previsión social que vén por diante, non permite seguir destinando máis de 35.000 euros de fondos municipais a esta actividade; polo que se organizará actividade deportiva de base adaptada ás posibilidades económicas», añade Ermida, quien lamenta que la decisión del Praias afecte también a los equipos sénior y de atletismo, «que poderían contar coa mesma axuda que contan o resto de clubs do municipio para a súa actividade».

En la polémica suscitada medió también el PP, grupo de oposición, que en su perfil de Facebook, señala: «Supoñemos que a rescisión deste contrato tamén será por culpa da mala xestión do anterior goberno, ou tamén pola situación sanitaria que vivimos...». Dice que era un servicio que funcionaba perfectamente y se pregunta qué alternativa o discupla presentará ahora el gobierno municipal.

Desde el PSOE, Mari Carmen Veiga, afeó al PP que eche leña al fuego y tras agradecer el trabajo del Praias y desearle suerte, dejó claro que no se puede ligar el futuro de las escuelas deportivas y del gimnasio, que como servicio público está garantizado, al devenir de una entidad privada.

Más de 200 jóvenes, niños y niñas, participan en las escuelas deportivas