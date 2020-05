Polémica y críticas en Barreiros por los depósitos de basura ilegales tras la alta afluencia a segundas residencias

0

barreiros / la voz 26/05/2020 19:44 h

«Pois o fin de semana deixounos estas paisaxes na nosa costa». Así comienza un comentario del Concello de Barreiros a imágenes de contenedores rebosando y con basura indebida, situados en la zona costera, donde se concentra gran número de segundas residencias. «Non nos cansamos de dicir que non todo o lixo vai aos colectores.? Existe un punto limpo que abre luns e xoves para poder levar os residuos voluminosos. E, en canto se poida, reanudarase o servizo de recollida a domicilio previa solicitude. Esta non é a imaxe que quere ver quen visita o noso concello. E tampouco quen vive nel», añade el Concello.

Consultada al respecto, la alcaldesa, Ana Ermida, fue tajante: estas prácticas, de persistir, serán sancionadas. «Son depósitos de lixo en espazos non autorizados. Xa sacamos un bando e imos repartilo de novo polas zonas residenciais, porque onde se producen estes feitos é onde se concentran segundas vivendas. Xa no seu momento se pegaron bandos nos contenedores para que a xente estivera informada, porque o lóxico, o primeiro, é informar. Pero non creo que estas actitudes, a lo menos moitas delas, se deban á desinformación. E por iso, nos casos nos que poidamos identificar quen é o responsable o imos sancionar, porque estamos dedicando recursos do Concello a recoller este lixo cando non debía ser así».

La regidora barreirense apuntó que casos así se dan también en invierno, pero con una incidencia mucho menor. «Non podo asegurar que os autores sexan residentes en segunda vivendas, pero o caso é que sempre ocorre na zona costeira, que é onde hai maior concentración delas e este fin de semana veu moita xente», concluyó Ana Ermida.