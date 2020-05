La alcaldesa insta a Balseiro a aclarar si el Concello de Barreiros debe anular el reparto de material escolar

0

BARREIROS / LA VOZ 15/05/2020 05:00 h

Tras enterarse por la prensa de que el Gobierno gallego puso este miércoles a disposición de los centros escolares de primaria de Barreiros un dispositivo para acercar el material a los alumnos, la alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, le pregunta al delegado territorial de la Xunta si el Concello debería dejar de prestar el servicio de impresión y de reparto de las tareas escolares que viene prestando desde el 13 de marzo a más de 80 familias a las que les ha entregado 3.106 impresiones. «Gustaríanos saber se debemos deixar de prestar dito servizo para evitar duplicidades», le pregunta Ermida a Balseiro: «Non consideramos oportuna a duplicidade de recursos destinados a un mesmo fin, podendo atender outras necesidades da poboación que poidan xurdir».

La alcaldesa reconoce las prioridades de atender a los vecinos y no pasa por alto las competencias que se han visto obligadas a asumir las Administraciones locales: "A bon seguro, é tamén vostede consciente da delicada situación dos concellos en xeral e do de Barreiros en particular no relativo á economía e dispoñibilidade de medios humanos (e máis se cabe nesta situación), polo que o feito de ter que destinar medios propios a realizar tarefas alleas ás competencias municipais, ademais do importante esforzo organizativo, supón un considerable esforzo económico e humano".