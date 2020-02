El A Estrada Futsal Inversia sufrió para doblegar al Praias de Barreiros por 4-2

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

22/02/2020 22:29 h

El A Estrada Futsal Inversia necesitaba ayer la victoria para seguir en la lucha por meterse en el play off de ascenso a Segunda División B. En teoría tenía un rival que no debería darles problemas, pero no resultó fácil derrotarle. Los estradenses sufrieron pero terminaron por imponerse 4-2 al Praias de Barreiros en el pabellón Coto Ferreiro, en un choque donde no faltó la polémica con los colegiados, con expulsión incluida del entrenador local, Paco Garabal.

Los estradenses saltaron a la cancha sabedores de la importancia de los tres puntos. Una motivación extra que les llevó a imponer su ritmo de juego y a adelantarse en el marcador. Jorge conseguía sendos tantos en apenas un minuto, en el 4. Con ventaja en el marcador tocaba asentar el ritmo en busca de ampliar la ventaja pero sin descuidarse en tareas defensivas para no dejar opciones al rival.

Tras el descanso, el Praias de Barreiros -muy alejado en la clasificación del A Estrada Futsal Inversia- buscó una reacción que les permitió acortar diferencias en el minuto 25 por mediación de Borja. Los locales no conseguían ampliar la ventaja y sentenciar el choque. Y de nuevo sería Borja quien materializaba una ocasión en el 38 que subía el 2-2 al tanteador. Apenas dos minutos por delante y el temor de que volase al menos un punto del Coto Ferreiro. Pero lograron sobreponerse a ese empate, con tanto de Roberto y Pablo Lozano en el 39. Una victoria para seguir presionando a Stellae y Lugo, por delante en la tabla.