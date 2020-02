Barreiros amplía las horas de Axuda no Fogar hasta quedar sin lista de espera

0

barreiros / la voz 20/02/2020 22:13 h

La concejala de Servizos Sociais de Barreiros, Mari Carmen Veiga, anunció que el Concello, tras gestionarlo ante la Xunta, ha ampliado las horas de servicio de Axuda no Fogar de modo que se ha eliminado por completo la lista de espera.

«A Xunta ofertou unha cantidade de horas que os concellos poden solicitar para ampliar a atención a persoas dependentes e o goberno municipal apostou por solicitar un número suficiente para que non quedase ningunha persoa sen atención no fogar en Barreiros. Para poder prestar este servizo, o concello ten contratadas a 25 persoas auxiliares de axuda no fogar que realizan o seu traballo de luns a domingo, en función da demanda das persoas usuarias», explicó Mari Carmen Veiga.

El incremento en enero ha sido de 300 horas más de servicio, lo que supondrá aumentar en 30.000 euros el presupuesto anual. En la actualidad, el Concello de Barreiros presta 1.775 horas mensuales de Axuda no Fogar, de las cuales casi 1.500 corresponden a horas de atención a personas dependientes.

Desde el gobierno municipal barreirense también apuntaron que, aunque la situación económica del Concello es delicada, atender las necesidades de las personas mayores es una prioridad, y a ello y a servicios básicos se dedicará el dinero que puedan ahorrar.