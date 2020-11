0

Cultura Activa trae a Alfoz una hora de teatro "para toda a familia na que poderemos disfrutar do retrato da vida infantil da escritora no momento en que ten que trasladarse desde a aldea á cidade". Hablamos de la función "Rosalía", con una visión atípica de la poetisa gallega, "alexada do tópico, como unha nena imaxinativa, divertida, rebelde e que xoga coas palabras". La cita será a las 20.00 horas en el salón de actos de la Casa da Cultura, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.