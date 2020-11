Premios para las mejores fotos de Alfoz en otoño

0

La Voz de Galicia M.C.

ALFOZ / LA VOZ 05/11/2020 16:19 h

Dentro del Plan Único de la Diputación Provincial, la Delegación de Turismo del Concello de Alfoz convoca el primer Concurso de Fotografía «Alfoz no outono». Es un certamen dirigido a fotógrafos aficionados, a partir de los 16 años. Desde el Concello avanzan que se establece una única categoría a la mejor fotografía, con tres premios; de 300 euros, de 200 y de 150 euros, así como el correspondiente diploma.

La temática serán los espacios naturales y el patrimonio monumental, arqueológico... del municipio durante esta estación. «Os concursantes poderán presentar dúas fotografías non premiadas noutros concursos desde o día 2 ata o 30 de novembro, enviándoas ao correo tur...@concellodealfoz.com ou presencialmente na Oficina de Rexistro da Casa do Concello», explican: «As bases completas e o modelo de inscrición están dispoñibles na web municipal: www. concellodealfoz.com (na sede electrónica e no apartado Actualidade/Novas). Para máis información poden escribir ao correo de turismo ou chamar ao teléfono 982 558 001 (extensión 2)».

Desde Turismo indican que la finalidad del certamen es destacar la belleza de los recursos del municipio mariñano y darlos a conocer mediante la realización de fotografías que servirán para su promoción turística. «Unha maneira diferente de descubrir non só aqueles lugares, como o Castelo de Castro de Ouro, a Pena Abaladoira ou a Fervenza do Escouridal, de singular beleza e valor, senón moitos outros, como árbores senlleiras, paisaxes, pazos e casas señoriais, etcétera, que merecen tamén un lugar destacado», explica la concejala Arantxa Incera.