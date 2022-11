PixelinPhoto

Se diría que María Loureiro (A Pontenova, 1972), es una mujer feliz. Pieza clave en la reclamación de los daños causados por el Prestige, acaba de ingresar en la Academia Galega de Ciencias, tal vez como un reconocimiento a aquel trabajo descomunal. Alegre y cordial, me atiende en medio de la vorágine.

—Son días llenos de excitación.

—Pues sí. Son días más apurados de lo habitual en términos de cobertura mediática, sobre todo. Lo estoy viviendo también desde el recuerdo, la emoción. Y es una fase muy interesante, por los recuerdos, pero también por lo que está pasando. El acceso a la Academia y todo lo demás.

—¿Recuerda dónde estaba el día del desastre?

—Perfectamente. Estaba en la Universidad Carlos III de Madrid y me disponía a ir a comer a un comedor de profesores. Allí vi en televisión las imágenes del petrolero; decían que no sabían qué hacer con él. Y un compañero me dijo: «A ver qué hacéis los gallegos con el barquito». En ese momento ya intuía que algo malísimo iba a suceder.