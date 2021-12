CARLOS MORADO

El objetivo es mostrar la mina lo más aproximada posible a cómo era en la realidad y vivir la experiencia de los propios mineros. «Iso é o que pretendemos, e por iso descartamos poñer iluminación artificial. Tras comezar a ruta, dende os fornos, un guía irá explicando paso a paso toda a historia. Pasaremos unha ponte colgante e alí poñerase o arnés, anelándose á instalación, para baixar á mina ó nivel menos un, a uns doce metros de profundidade. É un descenso que hai que facer con coidado, pero sen especial dificultade. Ó saír quen queira poderá lanzarse pola tirolina ou seguir a pé hasta o forno de Boulloso. E dende alí, volver ó punto de saída polo percorrido do tren mineiro», explica Celtia Traviesas.

«A mina Consuelo abriuse en 1905 e pechouse nos anos 20 do século pasado. Coa crise da demanda do ferro, decidiron prescindir dun dos grupos, o de Boulloso, e desmontaron dous dos fornos para levalos para construír un máis, o quinto, en Vilaodriz», explica Carlos Morado, técnico de turismo de A Pontenova y un experto en la historia de las minas. Conoce bien la Consuelo y en su boca se suceden los epítetos: «No nivel catro hai un lago en suspensión que parece unha piscina olímpica. Tamén ten leite de lúa, que se produce cando o carbonato de manganeso non chega a solidificar nin diluír coa auga e parece un río de leite. A nivel espeleolóxico é un verdadeiro laboratorio de cores e formas», añade.