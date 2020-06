A Pontenova reparte ayudas de 700 euros a negocios para paliar la crisis del covid-19

0

A PONTENOVA / LA VOZ 09/06/2020 05:00 h

El pleno de A Pontenova aprobó el pasado 28 de mayo las bases reguladoras de las ayudas a los negocios locales para paliar los efectos de la crisis del covid-19. Para este fin, la Administración local autorizó un crédito por importe de 25.000 euros.

«A finalidade é protexer e apoiar ao tecido productivo e social da Pontenova, constituído polas pequenas empresas formadas por autónomos para lograr un menor impacto económico polo peche e pola merma de ingresos económicos, que se produciu trala declaración do estado de alarma», se recoge en las bases, en las que también se contempla que «co gallo de establecer un criterio de asignación áxil e reducir as cargas administrativas, tanto aos solicitantes coma a propia Administración, o importe da subvención virá determinado por unha cantidade fixa de 700 euros por negocio; desagregándose do seguinte xeito: 600 euros para compensar os gastos ocasionados polo peche da actividade e 100 para compensar as cotas liquidables aos solicitantes dos consumos mínimos trimestrais do servizo municipal de auga, lixo e alcantarillado».

Desde el Concello recuerdan que la participación en este programa es compatible con la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

Compromisos

Los potenciales afectados disponen de medio mes para solicitar las ayudas y deben cumplir varios requisitos. Entre sus obligaciones, «deben manter a actividade económica durante seis meses, como mínimo, a partir do día seguinte da finalización do estado de alarma (..) O pago destas axudas realizarase nun pago único pola totalidade do importe concedido», recogen las bases publicadas.