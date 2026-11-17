Las pilastras sobre la que se apoyaba una de las pasarelas retiradas por la CHC

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha desmontado y retirado dos pasarelas sobre el río Eo, en los cotos de Piago Mayor y Estreitos, entre el concejo asturiano de San Tirso de Abres y el gallego de Trabada, por su estado de deterioro. Para el recuerdo queda que fueron pasos muy frecuentados por los pescadores, cuando el Eo tenía una merecida fama de salmonero, adonde acudía a pescar Franco, quedando grabadas para el noticiario cinematográfico del régimen, el NO-DO. No hay previsión de que sean repuestas. Quedan dos más por la zona. Eran puentes que antaño eran muy usados por los ribereños para ir de un lado al otro de Eo, pero que la CHC ha decidido retirar al entender que presentaban un importante desgaste y podrían suponer un riesgo para los usuarios.

La noticia no ha sido del agrado de muchos ribereños, que alegan que si bien la pasarela de Estreitos estaba en peor estado (era de madera, se había restaurado en torno a los años 1994/1996, y en las últimas riadas se había fracturado un cable de tensión, por lo que ya estaba precintada y cerrada al paso), y precisaría de una reparación más intensa, la de Piago Mayor, uno de las pasarelas míticas y singulares del Eo, no presentaba un aparente mal estado. Este paso se restauró en torno al año 1998, colocando una estructura metálica y era utilizado por pescadores o turistas.

«La de Estreitos si habría que repararla, mientras que la de Piago Mayor con una intervención leve sería suficiente para haberla mantenido, y además prestaba servicio. De la de Piago Mayor hay muchas fotografías, tiene mucha historia, y representaba un valor que se ha perdido, porque un puente significa la unión de dos orillas, algo emblemático, que facilita el tránsito de un lado al otro. Quizás debería haberse valorado un arreglo, una revisión y haber hecho una prueba de carga para ver su estado real, porque, ¿si una cosa no se mantiene hay que retirarla? ¿Entonces que pasa con el puente de la ruta del tren minero, que también se podría mejorar y por la que pasan tantas personas cada año? ¿Qué se hace, se tira?», comentó el agente de medio ambiente del Eo, Carlos González.