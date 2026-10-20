Xove inaugura un hogar para 50 personas con discapacidad intelectual que será pionero en España

1/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. De izquierda a derecha, Alfonso Villares, Delegado territorial de la Xunta, Fabiola Martinez, conselleira, Flora P. Marcote, presidenta de la fundación Amancio Ortega, Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove, J. Luis Pajón, alcalde de Ourol, María Dolores Fernández Pérez , directora gerente de Aspanane, de espalda, Elena Santos, directora gerente de Aspanane XAIME RAMALLAL 2/28 La presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez Marcote, y la directora gerente de Aspanane, Elena Santos Cociña, este martes durante la visita a las instalaciones de un hogar residencial que es pionero ya que las personas usuarias residirán en unidades de convivencia XAIME RAMALLAL 3/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. Flora P. Marcote y Elena Santos, observando la parte exterior de la residencia XAIME RAMALLAL 4/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. En primer plano, la conselleira Fabiola Martínez, seguida de Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove, Flora P. Marcote y Alfonso Villares XAIME RAMALLAL 5/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. Elena Santos y Flora P. Marcote, guian a las autoridades por la residencia XAIME RAMALLAL 6/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. De derecha a izquierda, Demetrio Salgueiro, Fabiola Martínez, Elena Santos, Flora P. Marcote, María Dolores Fernández, Alfonso Villares, y, a la izquierda de la foto, Mariña Guimunde, alcaldesa de Viveiro XAIME RAMALLAL 7/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. Fabiola Martínez y Fora P. Marcote observan las habitaciones del centro, acompañadas de otras autoridades XAIME RAMALLAL 8/28 XAIME RAMALLAL 9/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove XAIME RAMALLAL 10/28 XAIME RAMALLAL 11/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. María Dolores Fernández Pérez, presidenta de Aspanane, recibe a las autoridades XAIME RAMALLAL 12/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. Llegada a la residencia de Flora P. Marcote XAIME RAMALLAL 13/28 XAIME RAMALLAL 14/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. María Dolores Fernández, presidenta de Aspanane, posa para La Voz de Galicia XAIME RAMALLAL 15/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. Flora P. Marcote y José Arnau Sierra, vicepresidente ejecutivo de la fundación Amancio Ortega, a su llegada a Xove XAIME RAMALLAL 16/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove XAIME RAMALLAL 17/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. Usuarios del centro prueban las instalaciones xaime ramallal 18/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. XAIME RAMALLAL 19/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove xaime ramallal 20/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. Usuarios del centro prueban las instalaciones en el gimnasio xaime ramallal 21/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove xaime ramallal 22/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove xaime ramallal 23/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove xaime ramallal 24/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove xaime ramallal 25/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. Usuarios de la residencia en el gimnasio xaime ramallal 26/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove xaime ramallal 27/28 xaime ramallal 28/28 Inauguración del hogar residencial de Aspanane en Xove. Los futuros residentes de las instalaciones se divirtieron en la visita XAIME RAMALLAL

Muchas madres y padres de Aspanane (Asociación de Familiares de Persoas con Discapacidade Intelectual de Viveiro) acaban de convertir en realidad un sueño que llevan acariciando 15 años. El de disponer de un hogar residencial pionero en España en el que, cuando ellos falten, sus hijos sigan estando acompañados, bien cuidados y atendidos, y desarrollando su proyecto de vida de una manera autónoma y digna. Esas son algunas de las claves del Fogar Residencial de Aspanane que este martes por la mañana fue inaugurado en Xove y al que la Fundación Amancio Ortega ha destinado 14 millones de euros, asumiendo el coste total tanto de la construcción como del equipamiento.

Con alrededor de 4.000 metros cuadrados edificados sobre una soleada parcela de 6.000 ubicada en la urbanización de Palmeiro, a un kilómetro del centro urbano, ofrecerá 50 plazas. «O proxecto fíxose man a man coa dirección e o equipo técnico de Aspanane, que desde o principio propuxo crear un ambiente o máis parecido a un fogar, non a unha residencia. E para iso deseñamos seis unidades de convivencia, que son como pisos nos que as persoas usuarias poderán vivir en grupos, ó tempo que fomentan a súa autonomía e reciben a atención que precisan», explicó uno de los arquitectos que ha diseñado el proyecto, Francisco Hermida Trastoy, del estudio viveirense Hermida Trastoy Cerdeiras.

Y en esa idea de «hogar» incidió también la presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez Marcote, visiblemente emocionada durante la visita que realizó a las instalaciones acompañada por el director general y el coordinador de proyectos de la FAO, Óscar Ortega y Juan Carlos Fernández, o autoridades como la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García Martínez (el departamento autonómico concertará las plazas). También por el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, a quien en Aspanane definen como «un ángel», ya que entre finales del 2022 y principios del 2023 facilitó en tiempo récord la cesión de la parcela sobre la que ha sido construido el hogar residencial.

Cinco usuarios de Aspanane, Betania, Elena, Miguel, Jose y Seve, también recorrieron por primera vez los espacios del que será su futuro hogar, ya que Aspanane estima que las primeras plazas se ocuparán en el primer cuadrimestre del 2027. «¡Qué bonito es todo!», destacó Elena, entusiasmada al descubrir el espacio en el que, por ejemplo, dispondrán de servicio de peluquería. «¡Y yo voy a venir mucho para aquí!», sonrió con entusiasmo Miguel en la cama de agua vibro acústica de la sala de estimulación sensorial.