Xove inaugura un hogar para 50 personas con discapacidad intelectual que será pionero en España
A MARIÑA
La Fundación Amancio Ortega ha destinado 14 millones al proyecto de la asociación de familiares Aspanane20 oct 2026 . Actualizado a las 16:19 h.
Muchas madres y padres de Aspanane (Asociación de Familiares de Persoas con Discapacidade Intelectual de Viveiro) acaban de convertir en realidad un sueño que llevan acariciando 15 años. El de disponer de un hogar residencial pionero en España en el que, cuando ellos falten, sus hijos sigan estando acompañados, bien cuidados y atendidos, y desarrollando su proyecto de vida de una manera autónoma y digna. Esas son algunas de las claves del Fogar Residencial de Aspanane que este martes por la mañana fue inaugurado en Xove y al que la Fundación Amancio Ortega ha destinado 14 millones de euros, asumiendo el coste total tanto de la construcción como del equipamiento.
Con alrededor de 4.000 metros cuadrados edificados sobre una soleada parcela de 6.000 ubicada en la urbanización de Palmeiro, a un kilómetro del centro urbano, ofrecerá 50 plazas. «O proxecto fíxose man a man coa dirección e o equipo técnico de Aspanane, que desde o principio propuxo crear un ambiente o máis parecido a un fogar, non a unha residencia. E para iso deseñamos seis unidades de convivencia, que son como pisos nos que as persoas usuarias poderán vivir en grupos, ó tempo que fomentan a súa autonomía e reciben a atención que precisan», explicó uno de los arquitectos que ha diseñado el proyecto, Francisco Hermida Trastoy, del estudio viveirense Hermida Trastoy Cerdeiras.
Y en esa idea de «hogar» incidió también la presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez Marcote, visiblemente emocionada durante la visita que realizó a las instalaciones acompañada por el director general y el coordinador de proyectos de la FAO, Óscar Ortega y Juan Carlos Fernández, o autoridades como la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García Martínez (el departamento autonómico concertará las plazas). También por el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, a quien en Aspanane definen como «un ángel», ya que entre finales del 2022 y principios del 2023 facilitó en tiempo récord la cesión de la parcela sobre la que ha sido construido el hogar residencial.
Cinco usuarios de Aspanane, Betania, Elena, Miguel, Jose y Seve, también recorrieron por primera vez los espacios del que será su futuro hogar, ya que Aspanane estima que las primeras plazas se ocuparán en el primer cuadrimestre del 2027. «¡Qué bonito es todo!», destacó Elena, entusiasmada al descubrir el espacio en el que, por ejemplo, dispondrán de servicio de peluquería. «¡Y yo voy a venir mucho para aquí!», sonrió con entusiasmo Miguel en la cama de agua vibro acústica de la sala de estimulación sensorial.