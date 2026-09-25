Agradecido homenaje de Ribadeo a Fernando Morán, el ministro que apostó porque España entrara en la UE
A MARIÑA
El mirador de Espiñadero, sobre la ría, por donde solía pasear, llevará su nombre26 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Ribadeo celebró los «40 años de España en la Unión Europea» y rindió homenaje a Fernando Morán, ex ministro socialista que apostó por la UE y que veraneaba en la villa ribadense. El mirador de Espiñadero, por donde solía pasear, llevará su nombre.
El alcalde, Daniel Vega, explicó que «no día a día temos moi cerca as institucións europeas e os fondos europeos. Moitas das inversións que está habendo hoxe en Ribadeo proveñen da UE, e poño como exemplo a inversión máis importante nos últimos 40 anos, que é o abastecemento da auga, 7,5 millóns de euros, unha inversión liderada polo Concello de Ribadeo e pola Xunta de Galicia, creo que é bo tamén recordar o que supón pertencer á Unión Europea».
Vega resaltó que «hoxe celebramos un acto onde houbo unha mesa institucional na que estiveron o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos; o eurodeputado Adrián Vázquez, e a subdirectora xeral de Relaciones coa Unión Europea, Mar Rodríguez. Tamén outra mesa de futuro, de xuventude, de compromiso, de aperturismo europeo, de seguir avanzando como UE. María Teijeiro, Antía Enríquez, Kevin López, Fernando García, Carolina Yáñez, Paula Rodríguez, son mozos que se formaron xa no conxunto de Europa e iniciaron a súa carreira profesional no conxunto de Europa. É bo escoitalos».
Con respecto al homenaje a Fernando Morán, el alcalde ribadense señalaba: «Queremos render unha homenaxe a Fernando Morán, que foi antigo ministro de Asuntos Exteriores de España no Goberno socialista de Felipe González, e que viña veranear moito a Ribadeo. Grazas a Fernando Morán estamos no conxunto de Europa. El, como ministro, foi a persoa que firmou a adhesión á Unión Europea e foi unha persoa que tamén fixo moito por Ribadeo e eu sempre digo que é de bo nacido ser agradecido, creo que tamén como pobo debemos recoñecer a persoas que fixeron tanto por Ribadeo. Por iso o Miradoiro de Espiñadero, que non ten un nome moi significativo, levará o nome de Fernando Morán, que é por onde paseaba cando viña de visita e onde contemplaba a ría. Queremos dedicarlle ese espazo, moi agradable, moi bonito e que o temos moi coidado», concluyó el regidor ribadense.