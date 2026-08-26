Aparecen pintadas con insultos y un mensaje racista en la sede del PSdeG-PSOE en O Vicedo

La Casa do Pobo del PSdeG en O Vicedo amaneció este miércoles con pintadas racistas e insultos PSOE PROVINCIA DE LUGO

En lo que define como «unha escalada de odio e violencia política», el PSdeG de la provincia de Lugo condenó este miércoles «con absoluta rotundidade» el ataque sufrido contra su sede en O Vicedo, que apareció con una pintada ofensiva en su fachada en la que podían leerse las palabras «putas» y «moros». «Trátase dun ataque á liberdade e á propia democracia», indican desde la formación socialista, que ha presentado la correspondiente denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. La dirección provincial del partido denuncia que se trata de un mensaje que «só busca sementar odio, intimidar e sinalar a quen pensa diferente». «Non estamos ante unha simple pintada —abundan en un comunicado enviado a los medios—, encontrámonos ante un novo episodio dunha escalada de odio e violencia política que resulta absolutamente intolerable nunha sociedade democrática». Los socialistas indican que se trata del tercer ataque contra una sede del PSOE en Galicia solo en este mes de agosto. El día 11, indican, la Casa do Pobo de Ferrol apareció con pintadas de carácter racista y xenófono, y tres días después una botella lanzada contra la sede socialista de Foz rompió un cristal de la fachada.