El Tribunal de Instancia de Viveiro ordena reabrir el Caso Maruxaina respecto a un nuevo investigado

Protesta contra el archivo inicial del Caso Maruxaina, en abril del 2021 PEPA LOSADA

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Viveiro, plaza 1, ha ordenado la reapertura de la causa sobre las imágenes subidas a páginas web de contenido erótico de mujeres grabadas orinando en la vía pública durante la fiesta de la Maruxaina. Así lo han confirmado este miércoles fuentes judiciales. Decenas de asistentes a la edición del 2019 de la romería costera de San Cibrao (Cervo) habían interpuesto denuncias tras ser captadas con cámaras ocultas haciendo sus necesidades en la vía pública.

La jueza instructora aplica, de esta forma, la reciente interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el cómputo de plazos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cual permite la práctica de diligencias en los doce meses siguientes a la identificación de un nuevo investigado.

La sentencia del Tribunal Supremo referente a dicho cómputo fue dictada en el tiempo transcurrido entre el auto de sobreseimiento provisional del caso, de fecha 14 de enero de 2026, y el momento en que se ordena la reapertura.

Tras analizar la ausencia de indicios de criminalidad contra el único investigado hasta el momento, el Tribunal de Instancia de Viveiro acuerda la firmeza del sobreseimiento respecto a él, pero ordena la reapertura de la causa con el objetivo de investigar a otra persona identificada a partir de un informe técnico.

El hasta ahora único investigado era un hombre residente en Melilla y del que se sospechaba al aparecer en las grabaciones un vehículo que había alquilado en A Coruña para asistir a la romería, debajo del cual parecía apreciarse en los vídeos uno de los posibles dispositivos de grabación empleados. Sin embargo, la jueza consideró su testimonio «perfectamente creíble» e «inexistentes los indicios racionales de criminalidad», puesto que ninguna diligencia practicada le vinculaba ni con la captación de imágenes ni con su difusión.

La acusación popular, ejercida por Bumei-Mujeres en Igualdad, presentó en el 2024 un informe pericial y la Guardia Civil concluyó a partir del dosier la posible implicación de un ciudadano francés, pero inicialmente tampoco se apreciaron sobre él indicios bastantes para investigarle. Hace un mes y tras recurrir el archivo provisional del caso, considerando que la causa no era suficientemente sólida contra el único investigado pero que las pesquisas podrían dirigirse a otras personas, Bumei presentó una ampliación de dicha documentación que apunta a otros dos varones, en este caso de nacionalidad española. Dado que el auto no se ha hecho público, por el momento no se aclara si el nuevo investigado es uno de estos tres individuos.

En consecuencia, la jueza decreta la práctica de diversas diligencias para esclarecer la participación del nuevo investigado en los hechos y requiere a las partes implicadas en el procedimiento judicial que propongan las diligencias adicionales que consideren necesarias. La resolución del tribunal viveirense no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación.

El caso Maruxaina ha sufrido considerables retrasos. Las primeras denuncias datan del 2019, pero en marzo del 2021 el que era entonces titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro archivó la causa, al apreciar que las grabaciones no constituían un ilícito penal por ser realizadas en un lugar público donde las víctimas «podían ser vistas por cualquiera». El fallo tuvo un fuerte rechazo popular, con manifestaciones en contra de la resolución, y en noviembre de ese ejercicio la Audiencia Provincial de Lugo ordenó reabrir la investigación. En el pasado mes de enero, la jueza del tribunal viveirense archivó provisionalmente la causa, ya que aunque no dudaba «del relato y el sufrimiento de las víctimas», no apreciaba indicios para proceder contra el único investigado.