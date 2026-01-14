Carmela López, nueva presidenta de la Diputación de Lugo: una mujer con estilo propio que fue labrando paso a paso su carrera política

María Cuadrado Fernández
BURELA / LA VOZ

A MARIÑA

Carmela López, durante la reunión del comité del PSdeG el pasado fin de semana
Carmela López, durante la reunión del comité del PSdeG el pasado fin de semana SANDRA ALONSO

La alcaldesa de Burela se estrenó como concejala en el 2019 gestionando las áreas de servicios sociales y de mar

14 ene 2026 . Actualizado a las 12:29 h.

María del Carmen López Moreno (Burela, 1982) saltó a la primera línea política en el 2019 y lo hizo como concejala de Servizos Sociais y de Mar del Concello de Burela, municipio mariñano en el que reside con

