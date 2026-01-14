Carmela López, nueva presidenta de la Diputación de Lugo: una mujer con estilo propio que fue labrando paso a paso su carrera política
BURELA / LA VOZ
A MARIÑA · Exclusivo suscriptores
La alcaldesa de Burela se estrenó como concejala en el 2019 gestionando las áreas de servicios sociales y de mar14 ene 2026 . Actualizado a las 12:29 h.
María del Carmen López Moreno (Burela, 1982) saltó a la primera línea política en el 2019 y lo hizo como concejala de Servizos Sociais y de Mar del Concello de Burela, municipio mariñano en el que reside con