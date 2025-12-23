Rueda, sobre la posible vuelta del exconselleiro Villares a la política: «Gustaríame que se dese, pero falta o pronunciamento da Audiencia»

Alfonso Rueda con la alcaldesa de Viveiro, Mariña Gueimunde, este martes durante la presentación de la futura variante del municipio Pepa Losada

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se manifestó este martes sobre la decisión de la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol de dar por concluida la investigación contra Alfonso Villares, exconselleiro do Mar, por una denuncia de agresión sexual a la presentadora Paloma Lago.

Al término de una rueda de prensa ofrecida en Viveiro para presentar un nuevo proyecto de variante que aspira a descongestionar de tráfico el centro urbano del tercer municipio más poblado de la provincia de Lugo, el presidente gallego expresó su respeto a la Justicia. Y en esa línea recordó que aún debe pronunciarse la Audiencia Provincial de A Coruña para decidir si confirma o revoca la sentencia del juzgado de Ferrol, que no encontró motivos para procesar al exconselleiro por agresión sexual.

«A decisión da xuíza de que non haxa procesamento non é unha decisión definitiva. Ten que ir á Audiencia. Se me permiten, eu sempre dixen que no primeiro pronunciamento xudicial que se produciu tomamos decisións, como foi a saída naquel momento do Goberno da Xunta de Galicia e de todos os seus cargos políticos de Alfonso Villares, quen volveu á súa vida profesional», afirmó. Recordó que Villares regresó a su puesto de trabajo como veterinario en las dependencias de la Consellería do Medio Rural en Celeiro. Con todo, el presidente de la Xunta dejó entrever su deseo de recuperar al exalcalde de Cervo para la vida política. «É certo que a noticia de onte [por el lunes] apunta a unha solución que a min me gustaría que se dese, pero quen ten que pronunciarse é a Xustiza, e polo tanto, ata que non remate o proceso xudicial non quero facer ningunha outra valoración. Imos ser respectuosos desde o principio ata o final», concluyó.

La jueza de Ferrol no ve motivos para procesar al exconselleiro do Mar por agresión sexual José Manuel Pan

Minutos más tarde fue la secretaria de organización del PPdeG, Paula Prado, quien también analizó el caso Villares desde Viveiro. Reiteró que los populares respetan «absolutamente» las decisiones de la Justicia y están «pendentes» de que la Audiencia coruñesa ratifique una resolución que, a su juicio, «demostrou que a investigación acabou en nada». Prado cargó contra el PSOE y contra el BNG, a quienes acusó de «hipocresía» y de defender de palabra «un feminismo que queda en palabras ocas». En esa línea, reclamó la dimisión de José Tomé, todavía presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, de sus cargos tras las acusaciones en canales internos del PSOE y en medios de comunicación de acoso sexual.