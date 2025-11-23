El Ministerio de Transportes mejorará la A-8 a su paso por Ribadeo y desde este lunes habrá cortes y desvíos de tráfico

GUARDIA CIVIL

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mejorará la Autovía del Cantábrico, la A-8, a su paso por Ribadeo mejorando las capas de firme; por esta razón desde este lunes habrá cortes y desvíos de tráfico en dirección a Oviedo, avisan.

Desde el ministerio informan que se están ejecutando las obras de conservación y mantenimiento de varios tramos de carretera en la provincia de Lugo. Las actuaciones, adjudicadas en su totalidad por un importe de 12,18 millones de euros (IVA incluido), se enmarcan en el contrato para el mantenimiento preventivo y mejora del viario de la Red de Carreteras del Estado en Galicia. «En este contexto, se van a iniciar los trabajos de mejora del firme en la calzada izquierda (sentido Oviedo) entre los km 508 y 516 de la autovía A8, a su paso por el término municipal de Ribadeo, en la provincia de Lugo».

«Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se procederá al corte de la calzada izquierda (sentido Oviedo) de la A-8 en el tramo de obras: ? Desde el lunes 24 al jueves 27 noviembre, de 08:00 a 20:00 horas ? El viernes 28 de noviembre, de 08:00 a 13:00 horas. La duración prevista para la ejecución de estos trabajos podrá variar en función de las condiciones meteorológicas», añaden.

Para asegurar la fluidez del tráfico, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la N-634 desde la salida 516 (enlace Reinante-Rinlo), para reincorporarse a la autovía en el km 508 (enlace Ribadeo-Polígono). En sentido Lugo, el tráfico circulará de manera habitual.