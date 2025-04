Los trabajadores resisten este viernes ante Sargadelos sin noticias aún sobre su futuro

El administrador único de Sargadelos, Segismundo García, accediendo este viernes a primera hora a la planta de producción ante los trabajadores concentrados MARÍA CUADRADO

Los en torno a 80 trabajadores de la planta de producción de Sargadelos en Cervo volvieron este viernes, otro día más, a la fábrica sin noticias sobre su futuro laboral. Sin haber recibido ninguna notificación ni que trascendieran despidos, los empleados regresaron a las 07.15 horas de la mañana y se concentran a las puertas de la factoría mientras se resguardan de la lluvia. Confirman que no han tenido ninguna novedad sobre su situación y que siguen dados de alta en la Seguridad Social. Su intención es continuar ante la fábrica hasta las tres de la tarde, cuando concluirían su jornada laboral normal.

Además de representantes de CC.OO. y de CIG, que les acompañan una jornada más, también se personó en el lugar la alcaldesa de Cervo, Dolores García Caramés, que insiste en pedir tranquilidad y confía en que las gestiones y conversaciones que aún se están manteniendo entre la empresa y otras administraciones consigan dar sus frutos.

Sargadelos, un cierre no autorizado por la Xunta y que debería hacerse con un ERE G. L.

Minutos antes de las nueve y media de la mañana, llegaba a la factoría el administrador único de Sargadelos, Segismundo García, que accedió al recinto por la zona donde se concentraban los trabajadores.

Otro día más, aunque la planta de producción está cerrada, sí continúan funcionando otros departamentos y servicios de la empresa cervense. También la taberna y la tienda comercial, que este viernes abre de 10.00 a 19.00 horas.

Jornadas de dudas y rectificaciones desmentidas

Desde Sargadelos confirmaban este jueves su intención de mantener el cierre, insistiendo en que su principal objetivo es velar por la salud de la plantilla. Consultada la compañía sobre algunas informaciones relativas a que la empresa rectificaba con respecto a la decisión tomada, desde la dirección lo desmintieron. Insistieron en que la planta sigue inactiva, sin precisar fecha de reapertura. «Habrá que ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos», puntualizaron, reiterando que, en el cumplimiento de las directrices fijadas por la Inspección, «los trabajadores deben permanecer alejados de las zonas contaminadas o de peligro». Así se lo hicieron saber a través de una notificación a varias Administraciones, a las que instan a aclarar las obligaciones sanitarias de la empresa, «que nos deberán ser notificadas fehacientemente».

Sargadelos, dos siglos turbulentos moldeando tradición y vanguardia con sello gallego Sara Cabrero

Desde la empresa reconocieron que el inspector de Trabajo que visitó ayer la planta de Cervo les indicó que podría haber más flexibilidad en los plazos para corregir deficiencias, y que no veía inconveniente en que los trabajadores accedieran a sus puestos. Ante esta indicación, desde Sargadelos le recordaron que, tras la inspección del pasado día 25, les habían pedido que en un plazo inmediato, entre otras medidas, proporcionaran a los trabajadores EPI adecuados para el riesgo de exposición a polvo de sílice. Tanto al inspector como a otras Administraciones desde Sargadelos les notificaron que, al no poder articular todas las medidas ordenadas, la gerencia había dispuesto «el cese de la actividad del personal más expuesto al polvo de sílice cristalino». Consideran que su principal deber es proteger la salud de los trabajadores: «De ahí nuestra actuación, que, confiamos, los tribunales sepan calibrar y sopesar». Además, confirmaron que denunciaron ante la Guardia Civil que a primera hora habían aparecido forzadas dos puertas de acceso a la fábrica.

La plantilla, a las puertas del trabajo y con muchas dudas: «En que situación quedamos?»

Aunque no ficharon al no poder acceder a las instalaciones, los empleados de producción de Sargadelos optaron este jueves por permanecer toda la mañana en el exterior de la factoría, adonde se desplazó un inspector de Trabajo que acreditó, tras verificar sus identidades y sus puestos, que se habían personado en la empresa. Previamente, el inspector se reunió con directivos de Sargadelos. En ese encuentro, según lo que explicó el inspector a los empleados, él insistió ante la dirección que el requerimiento de Inspección no implicaba la paralización de la planta y que se podía continuar con la actividad. Indicó que el procedimiento por el que había optado la empresa era «inadecuado», que a la empresa no le convencieron propuestas que le formuló e incluso, explicó, se les reiteró, con respecto al plazo para corregir las deficiencias detectadas, que no es un requerimiento inmediato. El inspector atendió una batería de consultas tanto de la plantilla como de representantes sindicales, muchas relativas a cómo deben proceder ante una situación tan extraordinaria. Les informó que están ante un cierre patronal, que siguen dados de alta y considera que no procede un despido.

Responsables de CC.OO. y de la CIG presentes les aconsejaron a los trabajadores acudir a la empresa a diario, aunque sin la necesidad de permanecer la totalidad de la jornada laboral. Algunas de las trabajadoras ya manifestaron desde el primer momento que se personarían a diario mientras no recibieran ninguna notificación, tal y como hicieron este viernes.