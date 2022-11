El Resurrection Fest del 2023 tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio PEPA LOSADA

La banda estadounidense Pantera es la primera cabeza de cartel confirmada para el Resurrection Fest 2023. Así lo acaba de anunciar la organización en sus redes sociales, que recuerda que las entradas se pondrán a la venta este jueves, 1 de diciembre, a partir de las dos de la tarde. Según avanzan, la formación de groove metal fundada en 1981 en Arlington, Texas, por los hermanos Abbot, Darrell y Vinnie Paul, llegará a la ciudad del Landro con Phil Anselmo, Rex Brown, Zakk Wylde y Charlie Benante. «Los vaqueros del infierno se están apoderando de esta ciudad», resaltan los organizadores de un certamen que el próximo año tendrá lugar entre el 28 de junio y el 1 de julio.

Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Minutos después de las diez de la mañana, la organización también ha anunciado la actuación de otras bandas, como The Ghost Inside (El fantasma dentro), Rise of the Northstar (El ascenso de la estrella del norte), Harms Way (El camino del daño), Corrosive (Corrosivo), Pendiente (Slope) o The Baboon Show (El espectáculo de babuinos).

Otras de las formaciones que llegarán a Viveiro el próximo verano para actuar en uno de los festivales más importantes del país son: Mono, Coven, Lucifer, 1000Mods, The Inspector Cluzo, Architects, Born of Osiris, Dead by April, Polar, Paledusk, Brothers till we die, Fever 333, Madball, Wargasm o Me fritos and the cimme cheetos.