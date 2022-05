«Tanto ellas como nosotros -añaden- estamos convencidos de que con esta información se puede conocer a los autores de las grabaciones; ahora, que finalmente se conozcan y que estas personas acaben en el juzgado no lo podemos asegurar. Estamos poniendo todo de nuestra parte, tanto los abogados como sobre todo las víctimas para que se llegue al final. Pero ya se verá. La ampliación de la denuncia la presentamos el 15 de diciembre del 2021 y siete días después el juez acordó que la Guardia Civil confeccionase un atestado en base a los hechos denunciados del que no se sabe nada. El juez fue muy diligente, pero no se ha avanzado».

«Para las víctimas esta situación es muy frustrante, que aún sigamos en la fase de instrucción. Se van a tomar más declaraciones el 18 de julio y supongo que el juzgado tendrá que habilitar otro día», añadieron desde el despacho Ego Legal Abogados. Algunas de las mujeres citadas residen fuera de España, «y otras ya no quieren seguir».