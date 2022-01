Imagen de una de las concentraciones celebradas en San Cibrao para exigir justicia por el caso PEPA LOSADA

Este viernes puede marcar un antes y un después en la búsqueda de justicia para las más de 80 mujeres que en las fiestas de A Maruxaina de San Cibrao (Cervo) celebradas en agosto del 2019 fueron grabadas sin permiso mientras orinaban al aire libre, y cuyos vídeos fueron subidos sin autorización a webs pornográficas de pago. Diecisiete de ellas se desplazarán esta mañana a Viveiro para prestar declaración ante el juez tras haber revocado la causa la Audiencia Provincial de Lugo, como confirma el abogado José Manuel Oliveros en representación de Bumei (Mulleres en Igualdade de Burela), el colectivo que encabeza la acusación popular. «Irán una por una compareciendo ante el juez, que les preguntará lo que estime oportuno y ellas contestarán. Se les tomará declaración y se les ofrecerán las acciones por si quieren reclamar daños y perjuicios», comenta el letrado.

En noviembre pasado, la Audiencia Provincial ordenó reabrir la investigación sobre las citadas imágenes después de que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro la zanjase por segunda vez en unos meses, desestimando los recursos de reforma que habían presentado las víctimas. Los jueces del tribunal provincial consideraron en un auto que «la intimidad de un grupo de mujeres» se vio comprometida, por lo que decretó que se investigase «sobre quién y cómo realizó las grabaciones» de un caso que ha provocado un enorme revuelo social y una fuerte sensación de impunidad entre las afectadas. «El juzgado no ha recibido por el momento las diligencias que se acordaron, en ese sentido no hay ninguna novedad», señala Oliveros, que considera que «hay elementos que pueden dar lugar al descubrimiento de los autores de los vídeos». «Las mujeres están con optimismo porque en un principio temían que se fuera a archivar el procedimiento y que no se pudiera seguir adelante con las investigaciones para descubrir a los culpables».

Para la presidenta de Bumei, María del Mar Fraga, «histórico será el día que se purguen responsabilidades». «Las mujeres están nerviosas pero se sienten más esperanzadas porque ven que por fin alguien va a escuchar cómo se sintieron y van a poder transmitirles sus sentimientos y cómo han vivido todo. Por eso están aliviadas, pero también se sienten un poco defraudadas por lo que ha pasado hasta ahora», añadió.