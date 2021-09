El juez ratifica el archivo del caso de las grabaciones en A Maruxaina subidas a webs pornográficas

El juez, en base a la jurisprudencia, tampoco entiende que se haya producido un delito contra la integridad moral, «habida cuenta de que en los hechos denunciados no se aprecia el ánimo tendencial de quebrantar la resistencia física y moral de las recurrentes». El instructor sostiene que no se ha cometido ningún delito y que por lo tanto no procede practicar ninguna instrucción y acuerda el sobreseimiento del caso.

Las denunciantes ponen ahora sus esperanzas en la Audiencia Provincial. A juicio de uno de sus abogados, José Manuel Oliveros, si esta decreta también el archivo «entendo que dificilmente podería ser recorrido a máis instancias». Y añadió: «Non só nós entendemos que existe delito, xa que o Ministerio Fiscal presentou un informe apoiando as nosas teses e que se siga coas investigacións».