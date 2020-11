Ribadeo entra en alerta amarilla por covid y se suma a Foz, Xove y Burela, mientras Viveiro continúa un día más en nivel 2 (naranja)

0

RIBADEO / LA VOZ 15/11/2020 13:51 h

La novedad del día en el balance publicado este domingo por el Sergas sobre la incidencia del coronavirus es que en el mapa de alertas el Concello de Ribadeo entra pasa de nivel 0 (verde) a nivel 1 (amarillo), lo que significa que se han detectado entre 7 y 14 casos activos en los últimos siete días. Por lo demás, Viveiro sigue un día más en alerta naranja, con entre 14 y 21 casos diagnosticados en los últimos siete días, mientras Burela (que está pendiente de si el martes, en la reunión del comité clínico, se levantan las restricciones del cierre perimetral y la hostelería), Foz y Xove permanecen en alerta amarilla.

Los demás concellos mariñanos (O Vicedo, Barreiros, Ribadeo, A Pontenova, Ourol, Trabada, O Valadouro, Lourenzá, Mondoñedo y Alfoz) continúan un día más en verde, lo que significa que en los últimos siete día ha habido entre 0 y 7 casos.

El jarro de agua fría fue para Ribadeo, que vuelve al nivel 1, donde ya estuvo hace cuatro semanas. Al respecto, el alcalde, Fernando Suárez, manifestó: “Isto é un escalextric, un sube e baixa. Non sei o número exacto de casos, solo que está entre sete e catorce, pero dende logo convida a ser moi estritos no comportamento diario e a cumprir escrupulosamente as recomendacións sanitarias, para que o covid non vaia a mais”.