El covid se ceba con un barco de Celeiro contagiando a 14 de sus 15 tripulantes

La Voz de Galicia

viveiro / la voz 13/11/2020 22:41 h

Al menos en Galicia, no consta ningún pesquero en el que el covid-19 se haya cebado como lo ha hecho con el Siempre Antares, con base en Celeiro (Viveiro), donde contagió a catorce de sus quince tripulantes. Se cobró la vida del primero que presentó síntomas, tres han sido hospitalizados, otros diez han dado positivo y, de momento, solo uno se libraría. El cuerpo del fallecido, de 56 años y residente en Avilés, ya ha sido trasladado a esa localidad asturiana. A última hora del viernes, los tres cuyo estado de salud empeoró desde que llegaron a puerto continuaban ingresados en Burela. Asintomáticos o sin síntomas sanitariamente preocupantes, los otros once guardarán cuarentena durante al menos diez días. No a bordo del barco, sino en alojamientos propios o contratados para que les sea lo más llevadero posible.

A la hora de elaborar esta información, esa es la situación de ese pincheiro de Gran Sol, según las fuentes pesqueras y sanitarias consultadas. Aunque no se confirmó con análisis hasta este jueves, la pandemia se percibió en el Siempre Antares el miércoles de la semana pasada, cuando el marinero que finalmente pereció empezó a sentirse mal. Unos días después, a parte de sus compañeros los aquejó lo que describieron como un resfriado. Sin contratiempos relevantes y aconsejada por médicos desde tierra, pescaban merluza en Gran Sol, de donde salieron el martes.

Conviviendo igual que en los doce días anteriores, mantuvieron rutinas hasta que el miércoles empeoró el que no ha conseguido recuperarse. Las pruebas que le practicaron en el hospital de A Coruña confirmaron que tenía covid-19. No lo sabían sus compañeros, aunque probablemente lo intuían, cuando tuvieron que ayudarle suministrándole oxígeno a bordo. Su «insuficiencia respiratoria», como la describió Salvamento Marítimo, se agudizó y el miércoles a media tarde despegó en su auxilio el helicóptero Helimer 402. Lo recogió a 72 millas al norte de Estaca de Bares sobre las nueve de la noche, lo evacuó al aeropuerto de A Coruña, una ambulancia lo trasladó al hospital donde pereció pese a la asistencia sanitaria.

El Siempre Antares amarró en Celeiro sobre las cuatro de la madrugada del jueves. Cumpliendo los protocolos, los otros catorce hombres no desembarcaron. Personal de Puerto de Celeiro descargó las capturas del barco, subastadas ese día en la lonja. Después amarró en el muelle norte, donde sigue. Pasado el mediodía del jueves, sanitarios se desplazaron al puerto y les practicaron PCR a los tripulantes.

Ya en puerto, el estado de dos marineros indonesios empeoró y este viernes fueron ingresados en el Hospital da Mariña, añaden las fuentes informantes. Por el mismo motivo, pasado el mediodía también hospitalizaron a un tripulante peruano. Al mando del Siempre Antares estaba el armador. Él mismo dirigió este viernes por la tarde el desembarco de carnada que quedaba a bordo, realizado por personal de Puerto de Celeiro extremando las precauciones y sin subir al barco.