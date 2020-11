Chusky: «El Viveiro ha dejado claro que puede competir con cualquiera»

0

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 09/11/2020

«Claro que estoy algo preocupado por la forma en la que bajamos los brazos tras recibir el segundo gol. En diez minutos echamos a perder un muy buen trabajo», reconoce Chusky tras las derrota del Viveiro ante el Somozas (1-5). Los suyos sufrieron una segunda goleada consecutiva en un partido que estaba empate a uno en el 82.

«Me quedo con que volvimos a dejar claro que podemos competir con cualquiera. La única pega es que no fuimos capaces de mantener la concentración los 90 minutos. Hay que quedarse con lo bueno, tratar de potenciarlo, y corregir lo malo», razonó el preparador afincado en San Cibrao.

El Somozas, con un proyecto pensado para ascender, estuvo contra las cuerdas en muchos momentos ante el novato conjunto mariñano: «Hicimos 80 minutos muy buenos, en los que no nos generaron nada de peligro. El 0-1 vino de un error puntual en un córner y no probaron más a Manu Cedrón, pero cuando nos meten el 1-2, lo dimos por perdido pese a que quedaba tiempo. El campo estaba pesado y los dos equipos acabamos fatigados».

Las bajas de Agus y Arturo

El cabezazo inapelable con el que Vicente estableció el 1-1 en Cantarrana premiaba a un conjunto celeste que siempre se mostró ambicioso, incluso en los cambios. Con Uriol ejerciendo de lateral derecho por la baja de Agus, Chusky apostó por el juvenil Luis Pernas para sustituirlo en la recta final: «Uriol hizo un esfuerzo grande para adaptarse al lateral, y cuando no pudo más pidió el cambio. Fuimos a por el partido, y no me arrepiento».

Con Arturo también tocado, Álex Meitín, Aitor Moreda y el propio Luis Pernas fueron los jugadores de refresco. «Unas veces juegan unos y otras otros. La plantilla es amplia y con futbolistas que pueden aportar distintas cosas», añadió el técnico.

Su equipo es el más goleado entre los 24 de Tercera al encajar 11 tantos en cuatro jornadas. Curiosamente, tras partido y medio con la meta a cero, los 11 llegaron en los 225 minutos de la segunda parte en Fisterra (2-3) y los encuentros con el Polvorín (4-1) y Somozas (1-5). El bajón coincide con la ausencia de Agus, que ya podría estar disponible este domingo en el campo del Paiosaco: «Es un jugador importante para nosotros en ataque y en defensa, pero nuestro problema no es defensivo. Defendemos todos y atacamos todos. En Tercera los errores penalizan mucho más».

«En el 75 tuvimos una buena oportunidad. Si es gol, seríamos líderes y se hablaría del Superviveiro», reivindicó Chusky.