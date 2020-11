Una viveirense denuncia las trabas para que su madre, de 97 años, recibiera atención médica por una urgencia

0

VIVEIRO / LA VOZ 10/11/2020 05:00 h

«No todo es coronavirus». Así encabeza D.C.N., vecina de Viveiro, la queja dirigida a la Xerencia de Atención Primaria, en Lugo, tras afrontar una serie de problemas para conseguir que su madre, E.N.V., de 97 años y dependiente, fuera atendida por su médica de cabecera. Ante lo que se presentaba como una crisis de ansiedad de su madre, esta viveirense llamó el día 4 de noviembre al centro de salud de Viveiro pidiendo hablar con la doctora. Según explica, le dijeron que la médica estaba atendiendo a otros pacientes y que ya la llamaría.

Al ver que pasaban las horas y que no recibía la llamada, que ella llamaba insistentemente al centro de salud y no le cogían el teléfono, y que en el número 902 077 333 solo le daban consulta para el martes, la viveirense se dirigió al ambulatorio. Siempre según su versión, allí le dicen que tiene cita para el martes 10, pero ella insiste en que es una emergencia, que no puede esperar. Exige hablar con la doctora que, para sorpresa de la viveirense, minutos después le atiende sin problema y correctamente, y le dice lo que tiene que hacer.

Esta viveirense decidió poner el caso en conocimiento de Atención Primaria porque no quiere que ni su familia ni otras personas sufran lo que ella vivió. Critica la falta de respeto que tuvieron con ella cuando le «tiraron» encima del mostrador la hoja de reclamaciones que pidió en el ambulatorio para formular la queja.