Aberto o prazo para que os artesáns pidan axudas

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 09/11/2020 09:51 h

Este luns abre o prazo para solicitar as axudas para os obradoiros artesáns convocadas polo Centro de Artesanía e Deseño. Ata o vindeiro 27 de novembro, as persoas titulares de obradoiros ubicados na provincia de Lugo e inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia poderán tramitar a achega, de 1.500 euros, para sufragar gastos correntes de funcionamento dos talleres, explican desde a Deputación lucense.

O deputado de Artesanía e Deseño Efrén Castro explicou que “se trata dunha liña de axudas extraordinaria, coa que se pretende contribuír a amortiguar o impacto da crise sanitaria sobre o sector da artesanía, moi prexudicado pola suspensión de feiras, mercados e outros eventos culturais nos que habitualmente comercializan os seus produtos”.

"A presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios telemáticos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Lugo sede.deputacionlugo.gal", indican desde o organismo.

O Centro de Artesanía e Deseño informará e atenderá consultas sobre o procedemento no teléfono 982 21 00 66 /ext. 1366.

As subvencións concederanse atendendo ao orde de entrada de solicitudes no Rexistro Xeral da Deputación ata esgotar o orzamento destinado as mesmas, que ascende a 79.500 euros.