El BNG reclama la intervención pública del geriátrico de San Cibrao para evitar su colapso

La Voz de Galicia

07/11/2020

El BNG de Cervo reclama ante el Gobierno municipal y la Xunta de Galicia una intervención pública del geriátrico de San Cibrao y exigen medidas urgentes «que permitan frear o avance do covid-19 na residencia e centro de día». Consideran «a demostrada incapacidade da empresa Mensajeros de la Paz, que xestiona por concesión o centro. Este debería ser intervido con urxencia pola Administración pública para evitar o seu colapso e o avance continuado e fulgurante da pandemia».

Los concejales Diego Fernández y Xorxe Caldeiro destacan el aumento de casos registrados en los últimos días «o que ocasiona tamén graves dificultades de mantemento no servizo e problemas para a súa substitución nun momento onde o traballo no centro é extenuante». Lamentan los fallecimientos de usuarios registrados hasta el momento y trasladan su apoyo a la plantilla y a los familiares de los afectados, tanto a los fallecidos como a los contagiados. Aseguran que «desde o día 29 de outubro, no que se fixeron públicos os primeiros cinco casos, no BNG mantivemos un escrupuloso silencio para non entorpecer con declaracións unha situación xa de por si complicada», pero creen que a estas alturas es necesario exigir públicamente una intervención: «Esta situación está a provocar graves problemas operativos a aquelas operarias que seguen en activo, así como dificultades para cubrir as baixas nun contexto no que amais da inxente carga de traballo hai que engadir o estrés, e mesmo o medo a traballar co centro de traballo baixo estas circunstancias».

Los concejales nacionalistas aseguran que «a xestión de Mensajeros de la Paz demostrou neglixencia para evitar a propagación do virus entre persoas usuarias e traballadoras, ineptitude e ausencia de empatía na relación coas familias das persoas internas que en moitos casos coñeceron pola prensa a situación do centro entre os días 29 e 30 de outubro, e incapacidade para garantir o traballo seguro do seu persoal laboral, evitar o seu contaxio, e manter o número suficiente para asumir a elevadísima carga de traballo existente na actualidade».

Finalmente, consideran que «este é o momento de actuar para evitar mais contaxios e falecementos, mais avanzaron que unha vez superados os problemas, esixirán explicacións e se fora o caso, responsabilidades».