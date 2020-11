Teatro, monólogo y documental en la programación cultural de Burela de este mes

0

La Voz de Galicia M.C.

BURELA / LA VOZ 06/11/2020 09:20 h

Al margen de que la compañía Producciones Teatrales S.L. decidiera cancelar en días pasados el espectáculo de humor «Pesadilla en la comedia», protagonizado por Enrique San Francisco y Miki Dkai previsto para el próximo sábado, 7, debido a la alerta sanitaria por el covid-19 y la limitación de aforo, el Concello burelense presentó ayer la programación cultural para este mes indicando que las nuevas medidas obligan a reducir más el aforo para estas actividades. El domingo 8, Ibuprofeno Teatro representará la obra «O mel non caduca» en el auditorio municipal (19.30 horas). El precio de la entrada es de 4 euros. El 14, David Amor presentará su monólogo «Love está en el aire», a las 20.30 horas. El precio de la entrada es de 4 euros.

El sábado 21, la compañía Teatro Andanzas pondrá en escena la obra «Olvida los tambores» y el domingo 22, también en el auditorio municipal, será el turno de la presentación y estreno del documental titulado «Honra», de Xabi Piñeiro y Breixo Llano. El sábado 28, Chévere Teatro representará «As fillas bravas e o mito de Casandra», en el auditorio a las 20.30 horas. La entrada será de 4 euros.

Normas

El edil de Cultura, José Díaz, recordó que en el auditorio «se aplicarán as normativas en vigor en cada momento (..) Haberá que levar máscara e hixienizar as mans, tal e como se ven facendo desde a chegada do covid ás nosas vidas». Desde el Concello indican que colaboran en la organización de estos eventos la Xunta, Agadic, Rede Galega de Teatros e Auditorios y Xacobeo 2021.