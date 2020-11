Sindicatos y alcaldes de A Mariña creen que tras el auto del TSXG, Alcoa «debería recapacitar»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

san cibrao / la voz 05/11/2020 00:04 h

Sindicalistas del comité de Alcoa en San Cibrao creen que el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no permitiendo a Alcoa parar las cubas en tanto no se emita un fallo judicial, «é unha boa noticia, un paso adiante, aínda que non sexa definitiva. Sempre é unha presión añadida para Alcoa».

Eso sí, el auto del Tribunal no impide a la empresa despedir personal ni parar la producción. Lo importante será el fallo judicial una vez que los sindicatos impugnen el ERE de Alcoa. Mientras, los sindicatos también apremian al Gobierno central y a la Xunta a «mover ficha y a tomar decisiones», como por ejemplo intervenir la fábrica, opción que sí reconoce el auto del TSXG, tal como destacan.

El alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, señalaba ayer nada más conocerse el auto del TSXG: «Despois do pronunciamento do TSXG non queda máis que pedirlle a Alcoa que recapacite e se sente a negociar. O xulgado recoñece que non se poden apagar as cubas e Alcoa ten que desenrocarse da súa posición inamovible e volver a negociar. É a saída máis rápida e a mellor para todos».

El regidor municipal de Cervo, Alfonso Villares, considera una buena noticia la concesión de las medidas cautelares, «é positiva e esperanzadora de cara a lograr o obxectivo que todos perseguimos e non é outro que manter o cen por cen do emprego e que o aluminio primario se siga a producir na Mariña». Confía Villares en que la empresa se siente a negociar con el comité y con las Administraciones y recuerda que los mariñanos tienen «el corazón en un puño» desde el anuncio de cierre de la planta de aluminio.

Por su parte Fran Cajoto, alcalde de Foz y presidente de la Mancomunidad de Municipios de A Mariña, cree que «é importante manter a fábrica activa no caso de que se produza unha venta e, en calquer caso, para seguir fabricando aluminio primario».