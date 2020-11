Dos contagios más en la residencia de San Cibrao por covid, y ya son 37

0

Los contagios por covid-19 en la residencia de mayores de San Cibrao seguían sumando ayer a mediodía; había dos contagiados más. Eran en total 37 personas las afectadas por el virus, 27 usuarios de la residencia y 10 trabajadoras. También ayer a mediodía había 13 mayores residentes hospitalizados en Burela.

Los datos pueden variar hoy, suelen variar con el transcurso de las horas, bien porque saltan más casos positivos, bien porque se dan algunas altas de personas que ya cumplieron la cuarentena.

En el caso de la residencia de mayores de San Cibrao hay que decir además que ayer por la mañana Sanidad realizó pruebas de nuevo a todo el personal del centro y a los usuarios de la primera y de la segunda plantas. En la tercera planta -la llamada planta covid- no se hicieron todavía porque ahí están los mayores que dieron positivo y aún no cumplieron el tiempo de curación.

Desde la residencia explican, siempre con total transparencia, que hay revisión médica continuamente y medidas de higiene y desinfección, en las que también colabora el Concello de Cervo desde el primer momento.

Al tener 10 trabajadoras contagiadas, la dirección de la residencia tuvo que contratar más personal para cubrir esas bajas y además se reforzó el servicio de enfermería de la residencia, con tres turnos: «No hay ningún caso positivo en enfermería, pero aún así, dadas las circunstancias, hemos decidido reforzarlo».

No es fácil contratar en este momento personal para las residencias para suplir los casos de trabajadoras con covid. «Hay problemas, sí, no es fácil. Hay que tener en cuenta que hay muchas residencias con dificultades debido al covid-19, el hospital, etc, y no es fácil cubrir las sustituciones», señalan desde la dirección de la residencia de mayores de San Cibrao.

La Xunta confirmaba tres trabajadoras con el virus en DomusVi, en Viveiro

En el informe diario remitido por la Xunta de Galicia, ayer constaban tres trabajadoras contagiadas por covid-19 en la residencia de mayores DomusVi, en Viveiro.

La alcaldesa viveirense explicaba que en dos de los casos al menos se hallaban de vacaciones y no habían tenido contacto con la residencia. Ayer ya no figuraba ningún residente como positivo en la relación de la Xunta con respecto a este centro. «Está bastante controlada la situación con medidas de seguridad y prevención», apuntaba la regidora.

El comité de Geriatros-DomusVi en Viveiro, por su parte, criticaba la demora «en cubrir as baixas de persoal e nestes días deuse un caso positivo entre residentes e algunha traballadora, e a empresa, en vez de contratar persoal de substitución e reforzar o servizo, o que fai é cambiar as carteleiras das xerocultoras para pórlles xornadas de 12 horas».

«Pedimos á Consellaría de Política Social que exerza as súas labores inspectoras e obrigue a DomusVi a cumprir coas ratios de persoal, garantir unhas condicións de traballo dignas e que se prime o benestar das persoas residentes sobre o negocio privado. Dos tres ascensores que ten o edificio, só dous chegan até o terceiro andar. Porén, un deses dous ascensores leva máis de dous meses avariado, polo que de estragarse o outro os/as residentes do terceiro andar quedarían incomunicados», advertían ayer desde el comité.

Los demás centros geriátricos de la comarca están logrando contener la pandemia por el momento

Las residencias de mayores, que fueron muy castigadas por el covid-19 en la primera oleada de la pandemia en los primeros meses de este año -en marzo, abril y mayo-, esta vez están logrando contener por el momento la entrada del virus con protocolos estrictos y medidas preventivas de seguridad e higiene.

En la residencia de Trabada, tal como informábamos ayer, saltaba un caso positivo de una trabajadora el martes, y se han hecho pruebas al personal y a los usuarios y todas dieron resultado negativo.

Siguen figurando en la relación diaria que facilita la Xunta de Galicia, una trabajadora contagiada en la residencia de mayores de Burela; otra en la residencia San Rafael de Mondoñedo, además de las tres trabajadoras en DomusVi, en Covas, en el municipio de Viveiro.

Se están realizando pruebas constantemente en residencias para tratar de detectar a tiempo posibles casos de covid o descartarlos, lo que aporta mayor seguridad a las residencias de mayores, tanto a sus responsables como a los propios usuarios y a sus respectivas familias.