El Sergas deriva a centros hospitalarios a otros cinco usuarios con covid-19 de la residencia de mayores de San Cibrao

Cervo / La Voz 02/11/2020

El comité clínico del Servizo Galego de Saúde acordó este lunes derivar a cinco usuarios con coronavirus del centro de día y la residencia de mayores de San Cibrao, en Cervo, a centros hospitalarios. La medida se toma «co obxectivo de tentar previr complicacións que se poda producir no futuro no caso destes pacientes máis vulnerables», indican fuentes autorizadas. Desde el Concello de Cervo reiteran «toda a nosa forza, agarimo e apoio ás persoas usuarias do centro de día e da residencia, ás familias e ao persoal do centro nestes momentos tan difíciles». «Estamos con vós», afirman.

En días pasados ya habían sido derivados al Hospital Público da Mariña, en Burela, cuatro usuarios con coronavirus de la residencia cervense. Además, tres usuarios fallecieron durante el pasado fin de semana: una mujer de 89 años, un hombre de 82 y otro de 81.

Por otro lado, el cómputo que ofrece a diario el Sergas sobre las residencias de Galicia, incluye este lunes a 18 usuarios de la residencia de mayores de San Cibrao y 1 de la DomusVi de Viveiro. También a 1 trabajador de la residencia de mayores de Burela, 1 de la San Rafael de Mondoñedo, 2 de la DomusVi de Viveiro y 3 de la de San Cibrao.