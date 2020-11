El lobo vuelve a actuar en Celeiro matando una oveja y un carnero junto a las casas

A finales de septiembre, la Consellería de Medio Ambiente llevaba contabilizados más de 180 avisos por ataques de lobos en A Mariña en los primeros nueve meses del 2020. La mayoría en Ourol y O Valadouro, aunque municipios como Viveiro o Xove, «nos que nunca houbera lobo», también son escenario ahora de ataques. Algunos lobos han llegado a ser fotografiados en playas de Xove. Los ganaderos de O Xistral destacan que el lobo no entiende de límites, y en la zona moran manadas «moi fortes que están consumindo moita carne». De ahí que maten casi a diario potros de 70 u 80 kilos de los que no queda ni resto, dicen. Alertan de que los «expulsados» han bajado hacia la costa, donde ya actúan junto casas. «Se non se controla isto dalgunha maneira, a situación só vai ir a peor», advierten.

