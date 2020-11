El Concello llama a los vecinos «á responsabilidade» para frenar la rápida expansión del coronavirus en Viveiro

0

La Voz de Galicia L.R.

Viveiro / La Voz 01/11/2020 14:27 h

El Concello acaba de colgar en sus redes sociales un comunicado llamando a los vecinos «á responsabilidade» para frenar la rápida expansión del coronavirus en Viveiro, que este domingo entró en alerta roja al registrar más de 21 casos confirmados por PCR en los últimos 7 días. Concretamente, en este momento hay 36 personas con covid-19 en el municipio, según informó la alcaldesa, María Loureiro, tras contactar con la directora del hospital de Burela, María José Cortés.

En la nota que ha difundido, el Gobierno local explica que por el momento «non hai ninguna medida restrictiva nova por parte da Xunta e o concello, seguen vixentes as que xa estaban en marcha». Indica que el Concello está a la espera de recibir los resultados de las pruebas realizadas en las últimas horas en la residencia de mayores DomusVi, donde hasta ahora hay confirmados tres casos, correspondientes a dos cuidadoras y a un residente que, según se refleja en el comunicado, «nestes momentos está asintomático».

«Como xa informamos o venres, considérase que non hai ningún novo gromo en Viveiro, polo que o concello quere transmitir á veciñanza unha mensaxe de tranquilidade, pero facendo tamén un chamamento á responsabilidade. As próximas semanas serán fundamentais para frear o ritmo de contaxios e a propagación da pandemia do coronavirus. É fundamental respectar todas as recomendacións sanitarias e de interacción social, sobre todo nos espazos interiores», continúa la nota difundida.

Y agrega: «Lembrade sempre o uso da máscara, o respecto da distancia de seguridade interpersoal, o control dos aforos ou evitar as aglomeracións, entre outras medidas».

Finalmente, el Concello apunta que continuará informando a la vecinanza de la situación y de los datos relativos al municipio a medida que le sean comunicados, haciendo hincapié en la necesidad de mantener la calma «sen baixar a garda e extremando as medidas establecidas polas autoridades sanitarias».