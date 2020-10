Pendientes de nuevas pruebas, los casos de covid-19 ya alcanzan a 24 usuarios y a 7 trabajadores en la residencia San Cibrao

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

SAN CIBRAO / LA VOZ 31/10/2020 05:00 h

La situación de la residencia de mayores de San Cibrao (Cervo) preocupa. Este viernes a las 13.20 horas el Sergas confirmaba que los datos de contagios se habían disparado con respecto a días anteriores y notificaba veinte mayores y tres trabajadores contagiados. Poco más de una hora después, sobre las 14.30, desde el Ayuntamiento actualizaban las cifras y confirmaban 31 casos en total: 24 de usuarios y siete de empleados. Las mismas fuentes indicaban que el geriátrico de San Cibrao tiene 54 plazas para residentes y presenta una ocupación del 100 %, así como que el centro de día no funciona estas semanas.

El alcalde cervense, Alfonso Villares, manifestaba a mediodía su preocupación por la situación del centro, que gestiona Mensajeros de la Paz. Indicaba que desde el Concello están colaborando en todo lo que pueden y se les pide, también con tareas de limpieza y de desinfección en instalaciones exteriores.

«O virus está moi cerca e, por desgraza, vimos como se foi estendendo pola residencia», manifestaba el regidor, que indicaba a esa hora que la mayor parte de los usuarios contagiados eran asintomáticos y que, por los datos que manejaba el Concello, sabían de la existencia de dos residentes hospitalizados por precaución, uno por un proceso de neumonía y otro sin proceso pulmonar. Pendiente del resultado de nuevas pruebas y a la pregunta de si sería necesario intervenir la residencia, el regidor manifestaba sobre las 14.45 horas que las bajas en la plantilla se estaban cubriendo y reiteraba que la mayoría de los usuarios afectados eran asintomáticos.

La evolución de los casos en este centro fue importante en las dos últimas jornadas. En el parte diario que el viernes proporcionó el Servizo Galego de Saúde se contabilizaban diecisiete usuarios y un trabajador contagiados más que en el listado remitido a la prensa el jueves.

A mayores, el regidor destacaba que no se puede bajar la guardia y que hay que actuar en todos los frentes para intentar frenar el virus. Reiteraba que también en el Concello están extremando las precauciones en servicios en los que es imprescindible el contacto entre personas, como es el caso de la escuela infantil o en el de ayuda en el hogar.

Un positivo en un residente de DomusVi

En la comarca continuaban figurando como positivos un trabajador de la residencia de Burela, otro de la San Rafael de Mondoñedo y otro del geriátrico de DomusVi de Viveiro. También en este último centro dio positivo un residente, según confirmaron varias fuentes.

Colaboración del Concello y Sanidade aportó equipos de oxigenoterapia

«Desde o Concello, a través dos Servizos Sociais e do Servizo de Emerxencias, estamos en contacto directo co centro e colaborando en todo o que está na nosa man desde o minuto un, e agora ante o incremento do número de casos confirmados», indicaba el Ayuntamiento este viernes por la mañana en un comunicado: «Na residencia estableceuse unha planta exclusivamente para residentes contaxiados de coronavirus; unha segunda planta de usuarios positivos e negativos pero que estiveron en contacto directo; e unha terceira planta na que están os usuarios que non teñen covid a día de hoxe».

«Desde o Concello amosamos todo o noso apoio a todas as persoas usuarias, ás súas familias e ao cadro de persoal do centro; e queremos mandar unha mensaxe de tranquilidade á poboación incidindo no seguimento rigoroso de todas as medidas de prevención establecidas polas autoridades sanitarias. Unha mensaxe que tamén trasladan desde a dirección do centro, que manteñen liña directa cos familiares, aos que poñerán en coñecemento instantáneo ante calquera incidencia. Desde Sanidade tamén puxeron á súa disposición todo o soporte sanitario necesario (incluídos equipos de osixenoterapia) e o centro extremou aínda máis a limpeza e reforzou o cadro de persoal», explican.