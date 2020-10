Foz y Ribadeo entran en alerta 1 por covid, como Burela, y Viveiro continúa en nivel dos

0

Aumenta el número de concellos de A Mariña que entran en nivel de alerta 1 por covid-19. Los ayuntamientos de Foz y de Ribadeo acceden ahora a ese nivel sumándose así al de Burela, que lleva varios días. Ese nivel de alerta amarillo se decreta para los ayuntamientos que contabilizan entre siete y catorce casos, atendiendo a los nuevos confirmados por PCR en los últimos siete días. Así lo confirma el Sergas, que indica que el concello de Viveiro se mantiene en nivel de alerta 2 (entre catorce y 21 casos). Los últimos datos proporcionados por las fuentes sanitarias tienen como referencia las 18 horas del martes 27. El resto de los municipios de A Mariña continúan en nivel de alerta cero (menos de siete casos).

También han aumentado los casos en centros educativos, según los datos divulgados por el Sergas este martes a primera hora de la tarde. El CEIP Plurilingüe Vista Alegre de Burela, que contabilizaba uno, ha pasado a tener 2 positivos. El parte diario proporcionado por las mismas fuentes incluía este martes casos sobre los que ya se informó; uno en el CEIP de Celeiro; un caso en el CPR Plurilingüe Landro (Viveiro); dos casos en el CEP Lois Tobío; un caso en el CEIP Fondo Nois (Foz) y un caso en el IES Illa de Sarón de Xove.También se incrementaron los casos en geriátricos. Este martes el Sergas informaba del positivo dado por tres usuarios de la residencia de mayores de San Cibrao, donde sigue contabilizándose el caso de un trabajador. A este se suman desde hace días otros casos positivos de un empleado de la residencia de Burela, de otro de la de San Rafael de Mondoñedo y de otro de la DomusVi de Viveiro.

Mociones para instar a la Xunta a que active la atención presencial en todos los centros de salud

El BNG presentará en todos los Concellos de la comarca mariñana mociones para pedirle a la Xunta que aumente el número de profesionales en los centros de salud y mayor dotación económica para reactivar la asistencia sanitaria. Señalan las repercusiones de «once anos de recortes» y apuntan los problemas de reducir drásticamente la asistencia presencial ante esta pandemia, «centrando a atención preferentemente na consulta telefónica, o que está ocasionando moitas dificultades, tanto aos profesionais como á poboación, con sobrecarga da atención telefónica e carga burocrática».

Reiteran la necesidad de contemplar en los Orzamentos del 2021 como mínimo un aumento de 200 millones de euros para un Plan de Atención Primaria.

Los concejales del BNG pedirán al resto de los ediles de sus respectivos Concellos su respaldo para instar a la Xunta «a realizar de inmediato todas as accións precisas para activar a atención presencial en Atención Primaria co persoal e as medidas de prevención de contaxios precisos, aumentar o número de profesionais nos centros de saúde...», así como modificar el decreto que regula las áreas y los distritos sanitarios y activar un plan de choque para reducir las listas de espera.

La Diputación pide que los concellos con casos de covid sean informados a diario

El pleno de la Diputación aprobó este martes, a petición del PSOE, reclamar a la Xunta transparencia en los datos de contagios de covid-19 y una línea de diálogo y colaboración permanente con los alcaldes y alcaldesas, y con la institución provincial. El acuerdo salió adelante con los votos del grupo de gobierno y con los votos en contra del PP. Además, se acordó pedirle al Gobierno gallego que informe diariamente, de forma telemática, a los Concellos que tengan positivos por coronavirus «dos datos que lles afectan de xeito claro e transparente».